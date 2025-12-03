به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ امام جمعه شهر ورنامخواست در یادواره شهدای کشاورز شهرستان لنجان گفت: نقش کشاورزان در شهرستان لنجان در همه دوران تاریخ و در عرصه‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی بسیار پررنگ بوده است و در تظاهرات تجمع‌ها و مبارزه با رژیم ستم شاهی نقش بی بدیلی در شهرستان ایفا کردند.

حجت الاسلام مالکی با اشاره به پشتیبانی‌های جبهه دفاع مقدس توسط کشاورزان افزود: کشاورزان لنجانی با شروع دفاع مقدس با تشکیل هسته‌ها و گروه‌های جهادی یا در جمع آوری و ارسال محصولات کشاورزی به خطوط مقدم نقش داشتند و یا با اعزام نیرو به جبهه‌ها از خاک وطن دفاع کردند.

وی با بیان اینکه امروز هم کشاورزان در همه عرصه‌ها به ویژه اقتصادی و تامین قوت و نان مردم نقش مهمی دارند از مسئولان خواست تا مشکلات آنان را به صورت شبانه روزی رصد و در حل آنان کوشش مضاعف کنند.