وزیر راه آهن پاکستان در جمع مسوولان اتاق بازرگانی و صنایع شهر راولپندی گفت: پاکستان تمایل جدی به گسترش ارتباطات منطقهای با جمهوری اسلامی ایران دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حنیف عباسی گفت: برای تسهیل این امر، راهآهن پاکستان قصد دارد تا پایان سال جاری (میلادی) حمل و نقل ریلی را فراهم کند و از جامعه تجاری میخواهد که از این فرصتهای جدید بهرهبرداری کنند.️
وزیر راه آهن پاکستان تصریح کرد: برنامه احیای قطار کانتینربر اسلامآباد-تهران-استانبول ITI از روز ۳۱ دسامبر به اجرا گذاشته می شود و معتقدیم که استفاده از این ارتباطات برای تجارت منطقهای ما بسیار حائز اهمیت است.️
بزرگترین چالش فنی، اختلاف ارتفاع خطوط ریلی در مرز پاکستان و ایران است که اکنون از طریق بهبود امکانات حمل و نقل برای اطمینان از جابجایی روانتر بار، برطرف شده است.️احیای قطار باری اکو به مثابه بازگشایی یک شریان تجاری استراتژیک که مدتها به عنوان ستون فقرات ارتباطات منطقهای اکو در نظر گرفته میشد، است.
️حمل و نقل ریلی جایگزینی مقرون به صرفه برای مسیرهای دریایی ارائه میدهد. همچنین ارتباط پاکستان با ایران، ترکیه و در مقاصد تجاری را تقویت میکند.