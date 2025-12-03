با حضور نماینده رئیس جمهور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ،فاز اول دهکده امید و زندگى در کرمان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در این دهکده محیط تخصصی با تمام داشته‌های یک شهر دیده شده که شامل کلینیک تخصصی مددکاری و سلامت روان، حوزه‌های هنری برای هنردرمانی، زمین ورزشی، کارگاه‌های حرفه‌آموزی، کتابخانه و ... است.

حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدرگفت:این مجموعه‌ها برای درمان معتادان متجاهر دیده شده است و برای اینکه دوباره به شرایط قبل بازگشت نداشته باشند، مباحث اشتغال و اسکان عادی آنها را تا شرایط باثبات داریم.

وی افزود:برای بهره‌برداری مرکز حمایت لازم را داریم. در حوزه درمان‌های داوطلبانه نیز کارهایی در حال انجام است و

در نظر داریم، مراکز تحت مدیریت شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌ها و مسئولیت اجرایی شهرداری‌های کشور باشد تا دهکده‌ها و مراکز جهت پوشش کامل اجرا شوند.

دهکده امید و زندگی که از سال ۱۴۰۲ کلید خورده، قرار است به معتادان متجاهر خدماتی در بخش‌های مختلف ازجمله خوابگاهی، فضاهای هنری، ورزشی، تفریحی و درمانی و اشتغال ارائه دهد.

به گفته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان مجموعه دهکده «امید و زندگی» برای پوشش ۵۰۰۰ نفر دیده شده و قصد داریم با بازاجتماعی کردن معتادان متجاهر، آنها را به جامعه برگردانیم.