با حضور نماینده رئیس جمهور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ،فاز اول دهکده امید و زندگى در کرمان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در این دهکده محیط تخصصی با تمام داشتههای یک شهر دیده شده که شامل کلینیک تخصصی مددکاری و سلامت روان، حوزههای هنری برای هنردرمانی، زمین ورزشی، کارگاههای حرفهآموزی، کتابخانه و ... است.
دهکده امید و زندگی که از سال ۱۴۰۲ کلید خورده، قرار است به معتادان متجاهر خدماتی در بخشهای مختلف ازجمله خوابگاهی، فضاهای هنری، ورزشی، تفریحی و درمانی و اشتغال ارائه دهد.
به گفته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان مجموعه دهکده «امید و زندگی» برای پوشش ۵۰۰۰ نفر دیده شده و قصد داریم با بازاجتماعی کردن معتادان متجاهر، آنها را به جامعه برگردانیم.