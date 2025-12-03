به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، این حمله تروریستی در منطقه «بنو» از نواحی ایالت خیبرپختونخوا پاکستان رخ داده و بنابر اعلام پلیس، خودروی معاون کمیسر بخش «میرانشاه» در مسیر حرکت به دادگاه هدف کمین قرار گرفت.

مهاجمان پس از تیراندازی خودرو را آتش زدند و از محل حادثه متواری شدند.

به گفته منابع خبری در این حادثه چهار نفر از جمله این مقام دولتی، دو نیروی پلیس و یک رهگذر کشته و دو مأمور دیگر پلیس محافظ زخمی شدند.

نیرو‌های امنیتی بلافاصله منطقه را محاصره کردند و عملیات گسترده‌ای برای یافتن عاملان حمله آغاز شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.

این منطقه در سال‌های اخیر به علت نزدیکی به مرز افغانستان، با موج تازه‌ای از خشونت و حملات تروریستی روبه‌رو بوده است؛ حملاتی که بخش زیادی از آنها از سوی نهاد‌های امنیتی پاکستان به گروه تروریستی تحریک طالبان (تی تی پی) و دیگر گروه‌های تندرو نسبت داده می‌شود.

«آصف علی زرداری» رئیس‌جمهور پاکستان در بیانیه‌ای این حادثه را محکوم کرده و از نیرو‌های امنیتی خواست عاملان را هرچه سریع‌تر دستگیر کنند.

وی تأکيد کرد: نیرو‌های مسلح پاکستان با قاطعیت با گروه‌هایی که امنیت کشور را تهدید می‌کنند، مقابله خواهند کرد.

این حمله تازه‌ترین نمونه از افزایش ناامنی در شمال‌غرب پاکستان است که جان نیرو‌های امنیتی و غیرنظامیان بسیاری را گرفته است.

«تی‌تی‌پی» مسئولیت کشته شدن ۱۵ نیروی امنیتی پاکستان را بر عهده گرفت

گروه تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) در تازه‌ترین بیانیه خود مسئولیت چندین حمله تروریستی در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان در ماه نوامبر ۲۰۲۵را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این گروه در بیانیه خود مدعی شد: این حملات بخشی از عملیات سراسری «الخندق» است که این گروه آن را در بهار ۱۴۰۴ آغاز کرده است.

بر اساس اعلام منابع خبری در پاکستان اوج فعالیت‌های این گروه در ماه‌های مرداد و شهریور ثبت شد به گونه‌ای که میانگین روزانه حملات بیش از ۱۱ مورد بود. مقامات پاکستانی تأکید دارند که «تی تی پی» از داخل خاک افغانستان فعالیت می‌کند و رهبران این گروه در آن کشور حضور دارند.

این موضوع باعث افزایش تنش‌های مرزی بین دو کشور شده و مرز‌های دو کشور همسایه پس از درگیری‌های مرزی به علت این اتهامات در یک ماه گذشته بسته باقی مانده است.

در این مدت تلاش‌های دیپلماتیک و مذاکرات امنیتی میان اسلام آباد - کابل به میزبانی قطر، ترکیه و عربستان تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است.

کارشناسان امنیتی هشدار می‌دهند که ادامه فعالیت‌های تی‌تی‌پی و حضور رهبران آن در خاک افغانستان، وضعیت امنیتی در پاکستان و مناطق مرزی را شکننده نگه داشته و تهدید‌های تروریستی را افزایش می‌دهد، موضوعی که وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به آن اظهار داشت: در اوایل ماه نوامبر پاکستان تا آستانه یک عملیات نظامی در خاک افغانستان علیه مواضع تروریستی پیش رفته بود که با میانجیگری کشور‌های دوست این عملیات انجام نشد.