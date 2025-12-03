برگزاری همایش سفیران معروف در الیگودرز
همایش سفیران معروف در الیگودرز با محوریت آیات قرآن در قالب نمایش برگزار میشود.
همایش سفیران معروف با هدف ترویج فرهنگ امر به معروف و نهادینهسازی ارزشهای قرآنی از طریق هنرهای نمایشی، بهمن ۱۴۰۴ در تالار کمال مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ الیگودرز برگزار خواهد شد.
این همایش با شعار امر به معروف، زبان مهربانی برای ساختن جامعه است تلاش دارد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای هنری، به ویژه تئاتر، مفاهیم اخلاقی و اجتماعی برگرفته از قرآن کریم را به شیوهای خلاقانه و تأثیرگذار به مخاطبان منتقل کند.