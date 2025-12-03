به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، همایش سفیران معروف با محوریت آیات قرآن در قالب هنر‌های نمایشی در الیگودرز برگزار می‌شود.

همایش سفیران معروف با هدف ترویج فرهنگ امر به معروف و نهادینه‌سازی ارزش‌های قرآنی از طریق هنر‌های نمایشی، بهمن‌ ۱۴۰۴ در تالار کمال مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ الیگودرز برگزار خواهد شد.

این همایش با شعار امر به معروف، زبان مهربانی برای ساختن جامعه است تلاش دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری، به ویژه تئاتر، مفاهیم اخلاقی و اجتماعی برگرفته از قرآن کریم را به شیوه‌ای خلاقانه و تأثیرگذار به مخاطبان منتقل کند.