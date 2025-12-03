به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از انجام عملیات کشت گندم پاییزه در سطح ۸۰۶ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد و گفت: با تأمین و توزیع به موقع نهاده‌ها، کشاورزان جویباری در بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی اقدام به کشت گندم نموده‌اند.

رحیمی افزود: از ابتدای فصل کشت تاکنون ۸۰۶ هکتار از مزارع تحت کشت گندم قرار گرفته و ۲۰۴۰ هکتار قرارداد با ۱۲۷۰ بهره‌بردار منعقد شده است.

وی همچنین از سبز شدن ۸۵ هکتار از مزارع کاشته شده خبر داد که نویدبخش آغاز خوب فصل کشت است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار به حضور مستمر کارشناسان در مزارع و برگزاری کارگاه‌های آموزشی ترویجی اشاره کرد و گفت: کارشناسان مدیریت به صورت مستمر در مزارع حاضر شده و راهنمایی‌های فنی لازم در زمینه آماده‌سازی زمین، زمان مناسب کاشت، مقدار بذر و روش‌های نوین زراعی را با توجه به شرایط آب و هوایی در اختیار کشاورزان قرار می‌دهند و کارگاه‌های آموزشی ترویجی نیز در حال برگزاری میباشد.

رحیمی به آمار توزیع کود در مزارع اشاره کرد و افزود: تاکنون ۳۴۲ تن کود ازته، ۷ تن کود فسفاته و ۲۵۰ تن کود پتاسه در این مزارع توزیع شده است که نقش مهمی در تضمین کیفیت و کمیت محصول خواهد داشت.

وی با ابراز امیدواری از عملکرد مطلوب محصول در سال زراعی جاری گفت: با تکیه بر دانش بومی کشاورزان و تعامل با کارشناسان انتظار می‌رود در سال زراعی جاری شاهد عملکرد مطلوب و محصولی با کیفیت بالا باشیم.

این اقدامات هماهنگ و برنامه‌ریزی شده نشان از عزم جدی مسئولان و کشاورزان شهرستان جویبار برای دستیابی به خودکفایی در تولید گندم و تأمین امنیت غذایی منطقه دارد.