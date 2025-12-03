مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از اختصاص ۱۰۱ میلیارد ریال برای ارائه خدمات حمایتی-درمانی ویژه بیماران نیازمند، با اولویت بیماران سرطانی و صعب‌العلاج به شهرستانها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عبودی مزرعی با اشاره به تخصیص ۱۰۱ میلیارد ریالی به منظور ارائه خدمات حمایتی به بیماران نیازمند، گفت: این خدمات حمایتی تمامی بیماران نیازمند را در بر می‌گیرد، اما اولویت با بیماران سرطانی و صعب‌العلاج است.

وی با بیان اینکه همه شعب جمعیت هلال‌احمر در سراسر استان خوزستان خدمات مددکاری و حمایتی را ارائه می‌دهند، افزود: این جمعیت در راستای تحقق اهداف والای خویش بویژه حمایت از زندگی و سلامت انسان‌ها و تسکین آلام بشری با تامین بخشی از هزینه‌های درمان بیماران خاص می‌کوشد تا حد امکان از رنج اقتصادی بیماران نیازمند کاسته و با گسترش ارائه خدمات مددکاری در سطح استان، میزان دسترسی به این خدمات را تسهیل نموده و با توزیع متناسب سرانه حمایتی خدمات‌رسانی را در اقصی نقاط استان ارتقا بخشد.

عبودی مزرعی همچنین با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون خدمات حمایتی درمانی هلال‌احمر در قالب سه مرحله اجرایی شده است، اظهار داشت: در مجموع دو مرحله گذشته بیش از ۸۸۰ مددجو کمک بلاعوض دریافت نموده‌اند و با توجه به تخصیص صادر شده در مرحله سوم نیز، پیش بینی می‌شود این تعداد به حدود ۲۰۰۰ نفر افزایش یابد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان درخصوص شیوه اعطای حمایت‌های مالی، درمانی نیز عنوان کرد: مددکاران این جمعیت با هماهنگی مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و واحد‌های حمایتی استانی اقدام به تشکیل پرونده بیماران نیازمند کرده و با لحاظ وضعیت مالی و اطلاع از دهک بندی خانواده‌ها و هزینه‌های درمانی، ارائه کمک‌های مالی درمانی، دارویی و حمایتی در قالب و چارچوب دستورالعمل خدمات حمایتی جمعیت هلال احمر صورت می‌پذیرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مددکاران جمعیت هلال‌احمر استان تأکید کرد: تداوم و گسترش چنین برنامه‌های حمایتی نه تنها وظیفه انسانی و اجتماعی ماست، بلکه عاملی در راستای سلامت عمومی و عدالت اجتماعی در استان خواهد بود.