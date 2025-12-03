فرصت سه ماهه به خوابگاههای شریعتی و شاهد برای ایمنسازی
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران از فرصت سه ماهه خوابگاههای دانشگاههای شریعتی و شاهد برای ایمنسازی، گفت: این خوابگاهها جزء ۱۲۹ ساختمان بحرانی پایتخت بودند و تا زمانی که عملیات اجرایی آنها به پایان نرسد و تأییدیه ایمنی نگیرند، در وضع بحران هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
،مهدی بابایی ، با اشاره به تذکر خود درباره با ناایمنی دو خوابگاه دانشگاه شریعتی و شاهد، گفت: پس از تذکر هفته گذشته بنده، هر دو خوابگاه تعهد دادند که عملیات اجرایی ایمنسازی را آغاز کنند.
وی افزود: خوابگاه شاهد عملیات اجرایی را آغاز کرده و خوابگاه شریعتی نیز نسبت به اخذ پیمانکار اقدام کرده است. سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران فرصت سه ماهه برای ایمنسازی به این دو خوابگاه داده است.
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ناایمنی این دو خوابگاه از لحاظ حریق بود، افزود: این خوابگاهها جزء ۱۲۹ ساختمان بحرانی پایتخت بودند و تا زمانی که عملیات اجرایی آنها به پایان نرسد و تأییدیه ایمنی نگیرند، همچنان در وضع بحران هستند.
وی همچنین تصریح کرد: در چند سال اخیر این ساختمانها وضع بحرانی داشتند و با وجود اخطارهای پی در پی شهرداری، ایمنسازی را آغاز نکرده بودند. امروز فشار رسانهای و افکار عمومی باعث شده که مدیریت این دو خوابگاه ایمنسازی را آغاز کنند.
بابایی با اعلام اینکه متأسفانه همان وضعیتی که از لحاظ ایمنسازی در بخش خصوصی میبینیم در بخش دولتی نیز شاهد هستیم، یادآور شد: چه بسا بخش دولتی برای ایمنسازی ساختمانهای قدیمی کٌندتر از بخش خصوصی عمل میکند. انتظار جدی داریم که نهادهای دولتی و عمومی و حتی شهرداری تهران نیز نسبت به ایمنسازی ساختمانهای خود سریعتر وارد عمل شوند.