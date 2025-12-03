پخش زنده
امروز: -
مراکز معاینه فنی اصفهان در روز تعطیل هم برای کاهش آلودگی هوا فعالیت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری اصفهان گفت: با توجه به تعطیلی سراسری شهر اصفهان به دلیل آلودگی هوا، تمامی مراکز معاینه فنی خودرو در شهر به منظور تسهیل در روند خدماترسانی به شهروندان و کمک به کاهش آلودگی، فعال هستند.
سید علی عبدالهی افزود: یکی از اهداف فعال نگهداشتن مراکز معاینه فنی در روز تعطیل، تشویق رانندگان به اطمینان از سلامت فنی خودروها و در نتیجه کاهش انتشار آلایندهها در شهر است و با این اقدام، میتوانیم گام مؤثری برای بهبود کیفیت هوای اصفهان برداریم.
وی با تاکید بر اهمیت نقش خودروها در تشدید آلودگی هوای اصفهان ادامه داد: با مراجعه به مراکز معاینه فنی، نسبت به دریافت گواهی معاینه فنی خودروهای خود اقدام کنند.
مدیر عامل سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری اصفهان از شهروندان خواست: با رعایت پروتکلهای بهداشتی و زیستمحیطی، در حفظ سلامت هوای شهر خود مشارکت فعال داشته باشند.