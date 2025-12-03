پخش زنده
امروز: -
مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان کرمان از ۳۷۷ محکوم جرائم غیرعمد در استان خبرداد وگفت:۸۷ درصد محکومین جرائم ورودی سال جاری هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان کرمان با بیان این موضوع که در حال حاضر تعداد ۳۷۷ محکوم جرائم غیر عمد واجد شرایط دریافت کمکهای ستاد دیه در زندانهای استان حضور دارند، گفت: ۸۷ درصد این تعداد ورودی ۸ ماهه ابتدای سال جاری هستند که این موضوع جای نگرانی دارد.
حجت الله موسوی قوام ضمن تاکید بر این مطلب که توسعه اقدامات فرهنگی و آموزشی به منظور کاهش این آمار و پیشگیری از ورود افراد به زندانها در جرائم غیر عمد بسیار اثرگذار است، افزود: در حوزه فرهنگ سازی نقصهای وجود دارد، اما میتوان با آموزش و اطلاع رسانی همگانی در تمام سطوح جامعه، گامهای بلندی برای کاهش جمعیت کیفری زندانها به ویژه در رابطه با مددجویان جرائم غیرعمد برداشت.
وی بر برنامه ریزی مدون دقیق در تمامی سطوح جامعه، خصوصا مراکز آموزشی و خانوادهها به منظور کاهش ورود مددجویان جرایم غیرعمد به زندان ها، اظهارداشت: عواملی مانند آموزش قوانین و حقوق شهروندی به افراد جامعه خصوصاً دانش آموزن در مدارس، تقویت مهارتهای حل مسأله در افراد تا مهارتهایی مانند مدیریت مالی و حل مشکلات خانوادگی را یاد بگیرند و حمایتهای اجتماعی مانند ایجاد شبکههای حمایتی برای افرادی که درگیر مسائل اقتصادی یا اجتماعی هستند، میتواند از ورود مددجویان جرایم غیرعمد به زندانها جلوگیری کند.
موسوی قوام در پایان افزود: اقدامات پیشگیرانه خوبی از طریق ستادهای مردمی دیه در سطح کشور در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندانها در جرائم غیر عمد صورت گرفته است، اما نیازمند یک بسیج همگانی و همکاری تمامی موسسات، نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی در زمینه پیشگیری در سطح کشور هستیم.