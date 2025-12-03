پخش زنده
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: فرایند جذب اعضای هیئت علمی سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و هم اکنون در مرحله نیازسنجی رشتهها و گرایشهای مورد نیاز دانشگاهها قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسینعلی قبادی گفت: فرایند جذب اعضای هیئت علمی همواره و در هر سال چند مرحله تعریف شده دارد و مستلزم اقدامات متعدد است که نخستین گام در این مسیر، بر پایه آمایش آموزش عالی؛ اقدام برای نیازسنجی رشتهها و گرایشهای مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور است.
رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم تصریح کرد: طبق همان اعلام قبلی، این نیازسنجی از اواخر آبانماه به وسیله مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ابلاغ شده و دانشگاهها اکنون براساس آمایش آموزش عالی، تعداد اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را در رشتهها و گرایشهای مختلف در سامانه ساعا ثبت میکنند. همچنین همزمان، رایزنیهای مثبتی با سازمان اداری و استخدامی کشور در جریان است تا پس از جمعبندی نتایج نیازسنجیها در مرحله نخست، مجوز جذب اعضای هیأت علمی صادر شود.
گفتنی است انتشار فراخوان برای ثبتنام متقاضیان، گام بعدی این فرایند خواهد بود که در زمستان سال جاری برگزار خواهد شد. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سامانه مهر رضوی مراجعه نمایند.