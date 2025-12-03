به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی گفت: با هماهنگی مرکز توسعه نوغانداری کشور، سال گذشته کاشت ۱۲۰ هزار اصله نهال توت در استان برنامه‌ریزی و اجرای آن به پیمانکار واگذار شد.

وی افزود: برای این طرح ۳۵ میلیارد و ۴۳۸ میلیون ریال اعتبار اختصاص یافت و نهال‌ها اکنون آماده توزیع هستند.

شکاری گفت: هزینه کاشت هر اصله نهال توت ۳۰۰ هزار ریال است، اما با هدف ترویج کشت درختان توت و توسعه نوغانداری، هر نهال با قیمت یارانه‌ای۲۰ هزار ریال در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

معاون جهاد کشاورزی استان گفت: پیمانکار علاوه بر ۱۲۰ هزار اصله نهال، بیش از ۳۰ هزار اصله دیگر نیز تولید کرده که این نهال‌ها نیز عرضه خواهند شد.

وی افزود: بر اساس قرارداد، در صورت باقی‌ماندن نهال‌ها در استان، مرکز توسعه نوغانداری کشور آنها را برای توزیع در سطح کشور دریافت خواهد کرد.

شکاری یادآور شد: قرار بود توزیع نهال‌ها در آبان و آذرماه سالجاری انجام شود، اما به دلیل تغییرات اقلیمی با پیشنهاد کمیته فنی تولید نهال، زمان توزیع به اسفندماه سال جاری موکول شد.

وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را به مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها ارایه دهند.