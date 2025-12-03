به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری نماینده ولی‌فقیه در استان در این مراسم، با اشاره به جایگاه والای شهادت در فرهنگ دینی گفت: شهادت یکی از زیباترین و نورانی‌ترین تعابیر فرهنگ ماست و برای خود شهید رسیدن به اوج قله انسانی و برترین هدیه الهی است.

وی افزود: خانواده‌های شهدا تاج سر ملت هستند و شهادت برای آنان مایه افتخار و سربلندی است. شهید حق شفاعت دارد و برای جامعه عزت و استقلال به ارمغان می‌آورد.

امام جمعه قزوین گفت: اگر امروز جمهوری اسلامی در دنیا سربلند و عزیز است و در طراز یک قدرت بزرگ خود را نشان می‌دهد، این شوکت از برکت خون شهداست.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری تأکید کرد: پیام شهدا روزبه‌روز بیشتر به گوش جهانیان می‌رسد و جمهوری اسلامی توانسته پیام ایثار و مقاومت را به اروپا و آمریکا منتقل کند.

مادران و همسران شهدا آموزگاران بی‌ادعای تاریخ‌اند

محمد نوذری استاندار هم با اشاره به نقش بی‌نظیر خانواده‌های شهدا در دفاع مقدس اظهار کرد: در حضور شما سر تعظیم فرود می‌آورم و اگر عزتی داریم به خاطر صبوری‌های شماست.

وی افزود: حضور جوانان در جبهه و بدرقه آنان توسط مادران و همسران، صحنه‌ای کمتر دیده‌شده در دنیا بود. بخش زیادی از رزمندگان داوطلبانه به میدان رفتند و این ایثار باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

استاندار با یادآوری جمله تاریخی حضرت‌ام‌البنین (س) پس از شنیدن خبر شهادت فرزندش که گفت بگویید حسین من چه شد؟ تأکید کرد: این کلمات در تاریخ ماندگار شد و امروز نیز مادران و همسران شهدا با تربیت فرزندانی ایثارگر، افتخار ملت هستند.

نوذری خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه به خانواده‌های شهدا سر زدم؛ بسیاری از آنان جوانان دهه شصتی بودند و حتی فرزندان دهه هشتادی با آرزوی شهادت از مادران خود طلب دعا می‌کردند. باید درود فرستاد بر چنین مادرانی که چنین فرزندانی پرورش داده‌اند.

وی ادامه داد: دشمنان گمان می‌کردند با تخریب زیرساخت‌ها مردم از صحنه خارج می‌شوند، اما ملت ایران محکم‌تر ایستاد. هیچ پیامی مرهمی بر داغ خانواده‌های شهدا نخواهد بود، اما آنان افتخار این ملت و استان هستند و آموزگاران بی‌ادعای تاریخ خواهند ماند.