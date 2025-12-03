به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد گفت: آتش‌سوزی در تالاب بین المللی کانی برازان نیمه شب گذشته در نیزار‌های قسمت جنوبی و نزدیک "کیوه ره‌ش" این تالاب بین‌المللی آغاز شد که برای مهار آن سه تیم آتش‌نشانی از شهر مهاباد و روستای قم‌قلعه اعزام شدند و پس از حدود سه ساعت آتش سوزی را بطور کامل مهارکردند.

رزاق حسن پور، با اشاره به اینکه این آتش سوزی توسط عامل انسانی ایجاد شده بود، افزود: وزش باد و خشک بودن علفزار‌ها و بوته‌ها باعث گسترش آتش در قسمت نیزار‌های این تالاب شده بود.

حسن پور اظهارکرد: مأموران یگان حفاظت این اداره قبل از آغاز آتش سوزی یک نفر موتورسوار را در این مسیر مشاهده کرده بودند که شناسایی و دستگیری وی در دست اقدام است.

وی گفت: با توجه به خشک شدن آب تالاب کانی برازان، پوشش نیزاری آن تنها پناهگاه و زیستگاه پرندگان و سایر وحوش است و هر گونه آتش سوزی در آن زیان‌های جبران ناپذیری به پیکره این تالاب وارد می‌کند.

حسن پور در خصوص وضغیت تالاب کانی برازان افزود: روند خشک شدن پهنه آبی تالاب بین المللی کانی برازان این شهرستان از اواسط شهریور ماه شدت بیشتری به خود گرفت و بخش‌های زیادی از این تالاب خشک شده است.

معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد اضافه کرد: هم اکنون تنها در بخش‌های نیزاری آن رطوبت نسبی وجود دارد و پرندگان کنارآبزی در آن محدوده‌ها زیست می‌کنند و مابقی قسمت‌های این تالاب به دلیل کاهش شدید بارندگی‌ها، خشک شده است.

تالاب بین‌المللی کانی‌برازان شهرستان مهاباد با وسعتی افزون بر ۹۱۰ هکتار یکی از مهمترین تالاب‌های اقماری جنوب دریاچه ارومیه و با ارزش‌ترین زیستگاه‌های انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر و بومی در شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود.