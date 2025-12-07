به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، این طرح با گذشت کمتر از ۹ ماه از آغاز رسمی عملیات، اکنون ۶۵ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ طرحی که به گفته مدیران استان، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تأمین آب پایدار صنعت در سمنان را برطرف کند.

محمدرضا باقری، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اعلام پیشرفت محسوس طرح گفت: با اجرای این پروژه، ظرفیت تأمین آب صنعتی شهرک و منطقه ویژه سمنان به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، قرارداد اصلی پساب از سال ۱۴۰۲ میان شرکت شهرک‌های صنعتی و آبفای استان منعقد شده و پروژه در قالب چهار فاز طراحی و عملیاتی شده است.

او افزود: مسیر ۳۰ کیلومتری انتقال پساب از تصفیه‌خانه فاضلاب تا مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی شهرک صنعتی شامل ۲۲ کیلومتر مسیر اصلی و ۸ کیلومتر شبکه داخلی شهرک است که اجرای بخش داخلی به پایان رسیده است.

باقری گفت: در فاز سوم که مهم‌ترین بخش پروژه محسوب می‌شود، ۲۲ کیلومتر لوله‌گذاری برنامه‌ریزی شده که تاکنون ۱۲ کیلومتر آن اجرا شده و ۵ کیلومتر دیگر در حال اجراست.

وی تأکید کرد که ۵ کیلومتر باقیمانده نیز با توجه به تولید لوله‌های استاندارد فشار بالا (GRP) در کارخانه، تا پایان سال به پروژه وارد و اجرا می‌شود.

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی گفت: با آمادگی پیمانکار و هماهنگی‌های مهندسی، پیش‌بینی می‌شود کل لوله‌گذاری تا پایان سال ۱۴۰۴ به پایان برسد.

باقری درباره بخش‌های نهایی پروژه اظهار داشت: دو ایستگاه پمپاژ اصلی در ابتدای تصفیه‌خانه و ورودی شهرک صنعتی طراحی و آماده خرید تجهیزات است و پیمانکار آن نیز انتخاب شده است.

وی افزود: با اجرای بخش پمپاژ و تکمیل الزامات فنی عبور مسیر از خطوط راه‌آهن و جاده اصلی، کل پروژه در تابستان ۱۴۰۵ وارد بهره‌برداری آزمایشی خواهد شد.

باقری گفت: در فاز اول، مقدار پساب قابل تحویل ۳/۵ میلیون مترمکعب در سال (۱۱۰ لیتر بر ثانیه) است، اما ظرفیت طراحی خط انتقال تا ۵ میلیون مترمکعب در سال پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اعلام کرد: از ابتدای پروژه تاکنون حدود ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده و با توجه به نرخ روز، اعتبار کل پروژه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ اعتباری که بدون اتکا به منابع ملی و به‌صورت استانی تأمین شده است.



منصور کشاورزیان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان با اشاره به شرایط تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی گفت: استفاده از پساب، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای مدیریت پایدار آب در استان است.

او افزود: بر همین اساس، تفاهم‌نامه تأمین ۱۱۰ لیتر بر ثانیه پساب برای صنایع سمنان منعقد شده و این مقدار پس از تصفیه مطابق استاندارد آب‌های سطحی تحویل شرکت شهرک‌ها می‌شود.

کشاورزیان توضیح داد: تصفیه‌خانه جدید شامل دو بخش اصلی است؛ بخش اول آشغال‌گیری و دانه‌گیری و بخش دوم تصفیه بیولوژیک (بیورآکتور) شامل نواحی بی‌هوازی، هوازی و اختیاری که اکنون در حال تکمیل است.

وی اعلام کرد: بخش‌های الکتریکال پروژه بیش از ۵۰ درصد و بخش‌های سازه‌ای حدود ۶۰ درصد پیشرفت دارد.

مدیرعامل آبفای استان سمنان گفت: با بهره‌برداری از این طرح، برداشت از چاه‌های عمیق صنعتی کاهش می‌یابد و این موضوع نقش مستقیم در کنترل فرونشست زمین خواهد داشت.

کشاورزیان با اشاره به تکلیف قانونی شرکت‌های آبفا افزود: جایگزینی پساب با منابع زیرزمینی، یک الزام در برنامه هفتم توسعه است و این پروژه دقیقاً در همین راستا اجرا می‌شود.

او گفت: اکنون ۴۰ هزار فقره سیفون فاضلاب در شهر فعال است و حدود ۷۰ درصد بافت قدیم سمنان زیر پوشش شبکه فاضلاب قرار دارد و

طرح‌های تکمیلی شبکه در مناطق ۲۳ هکتاری، ۵۵ هکتاری و بازآفرینی شهری نیز در حال اجراست و با تکمیل آن‌ها، ورودی تصفیه‌خانه تا دو برابر افزایش می‌یابد.

میزان ورودی فعلی تصفیه‌خانه ۱۱۰ لیتر بر ثانیه (پیک ۱۷۰ لیتر) است و ظرفیت طراحی آن قابلیت تصفیه تا ۱۳۰ لیتر بر ثانیه را دارد.

کشاورزیان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل تصفیه‌خانه را ۳۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت تاکنون ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

ابوالفضل عالیشاهی قائم‌مقام شرکت آبفا استان سمنان هم گفت: پساب سمنان بیش از ۲۰ سال بدون استفاده در کویر رها می‌شد، اما تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۳ بین آبفا و شرکت شهرک‌های صنعتی، این روند را متوقف کرد.

او افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه و با شروع عملیات از اردیبهشت ۱۴۰۳، اکنون پروژه در کمتر از ۹ ماه، به ۶۰ تا ۶۵ درصد پیشرفت رسیده است.

عالیشاهی تصریح کرد: تکنولوژی تصفیه‌خانه جدید از پیشرفته‌ترین فناوری‌های کشور است ودر شمال شرق کشور نمونه مشابهی ندارد.

او گفت: ظرفیت فاز اول ۱۱۰ لیتر بر ثانیه است و در فاز دوم قابلیت افزایش تا ۳۰۰ لیتر بر ثانیه وجود دارد.

قائم‌مقام آبفا افزود: اجرای ۲۳ تا ۲۴ کیلومتر خط انتقال توسط شهرک‌های صنعتی و بهره‌گیری از روش بازچرخانی پساب، به کاهش برداشت از منابع زیرزمینی و پایداری تأمین آب شرب کمک اساسی می‌کند.