کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان قسمتی ابری همراه با گذر و افزایش ابر در بعدازظهر وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز افزایش و گذر ابر با احتمال رگبار پراکنده باران در مناطق دریایی و پاره‌ای نقاط ساحلی استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: وقوع بارش پراکنده باران و رعدوبرق در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا تا ظهر نسبتا آرام، و از بعدازظهر وزش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی در مناطق دریایی استان مورد انتظار است و وضعیت دریا کمی مواج خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: در جزایر خلیج فارس و برخی نقاط تنگه هرمز افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

او افزود: توصیه می‌شود شناور‌های سبک و صیادی در بعدازظهر و اوایل شب با احتیاط تردد کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا نیز تداوم این شرایط جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود و از جمعه ۱۴ آذر دامنه فعالیت سامانه بارشی در جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و برخی از مناطق استان بیشتر خواهد شد و احتمال تقویت نقطه‌ای بارش‌ها در برخی جزایر خلیج فارس و مناطق تنگه هرمز وجود دارد.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت افزایش دمای کمینه و رطوبت نسبی هوا وکاهش دمای بیشینه بدلیل ابری بودن هوا و گذر ابر در سطح استان پیش بینی می‌شود.