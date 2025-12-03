به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو فرهنگ با تغییر رویکرد برنامه «کتابِ فرهنگ»، چهارشنبه‌ها از حوزه گردشگری و معماری به دنیای رمان، فصل تازه‌ای را آغاز می‌کند. نخستین قسمت این رویکرد جدید امروز به‌صورت زنده پخش می شود و به بررسی رمان «تب ناتمام» اختصاص دارد، که روایتی عاطفی از زندگی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی است.

در این برنامه با قربانی، مسئول محتوایی انتشارات حماسه‌یاران که این کتاب را چاپ کرده‌اند درباره استقبال مردم از این اثر گفت‌و‌گو می‌شود همچنین در ادامه زهرا حسینی مهرآبادی (نویسنده کتاب) درباره چکونی آغاز نگارش آن و مسیری که طی شد تا «تب ناتمام» خواندنی شود می‌گوید.

گفت‌و‌گو با مهدی صفایی کارشناس کناب بخشی دیگر از برنامه است که به بررسی ابعاد محتوایی و روایی اثر اختصاص دارد.

بخش‌های مختلف برنامه شامل معرفی کتاب، پخش متن تقریظ رهبر معظم انقلاب، پخش بخش‌هایی از نمایش «تب ناتمام»، گفت‌و‌گو با فَضّه حسینی گوینده نسخه صوتی است.

یکی از بخش‌های این برنامه «قاب‌های متن» نام دارد که با محوریت «از صفحه تا پرده» با کارشناسی احمد محمد تبریزی است که در آن به سینمای اقتباسی پرداخته می‌شود و در این فسمت به تصویر زنان در دفاع مقدس پرداخته می‌شود.

همچنین بخش‌هایی از روایت مادر شهید دخانچی، صحبت‌های همسر شهید و خوانش قسمت‌هایی از کتاب توسط افراد مختلف پخش خواهد شد تا شنوندگان با لایه‌های احساسی، تاریخی و انسانی این رمان بیش‌تر آشنا شوند.

این کتاب روایت زندگی یک مادر شهید است که نمونه‌ای خاص و یگانه از فداکاری و ایثار مادرانه را به نمایش می‌گذارد. در این کتاب، با سرگذشت مادری رو‌به‌رو هستیم که برای مدتی طولانی از فرزند جانباز خود که توانایی حرکت خود را در راه دفاع از میهن از دست داده، بدون هیچ چشم‌داشتی مراقبت می‌کند. برخلاف روایت عمومی که فرد جانباز محور روایت‌هاست، در این کتاب مادر شهید دخانچی است که نقش محوری داستان را بر عهده دارد. این بدین معناست که مولف در اثر خود به شرح زندگی در کنار یک جانباز و سختی‌های آن پرداخته که ممکن است در نگاه اول از دید بسیاری از افراد پنهان بماند.

مخاطب «تب ناتمام» با زندگی زنی آشنا می‌شود که در مسیر تربیت فرزندان و حمایت از آنان از هیچ فداکاری فروگذار نکرده است. زندگی این زن که رنج‌های فراوانی به دوش کشید، نمادی از استقامت و پایداری مقابل مشکلات است.

این کتاب یکی از سه کتاب مورد توجه در پویش ملی «قهرمان در سایه» است که رادیو فرهنگ با هدف بازخوانی نقش زنان تأثیرگذار و کم‌نام برگزار کرده است.

برنامه «کتاب فرهنگ»، با تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری گویندگی حامد موسوی و اجرای کارشناسی محسن باقری، سردبیری و نویسندگی مطهره آخوندی و گزارشگری حمیرا فراتی ،ساعت ۲۰ به مدت یکساعت روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

برنامه «بازتاب»، به مناسبت برگزاری اختتامیه دومین اجلاسیه بین‌المللی خانواده، آینده و پیوند‌های پایدار. به بررسی اهداف، پیام‌ها و اهمیت این رویداد در تقویت بنیان خانواده و نقش آن در ثبات اجتماعی می‌پردازد.

در دومین اجلاسیه بین‌المللی «خانواده، آینده و پیوند‌های پایدار» که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دهم آذر، در تالار وحدت تهران برگزار شد، سخنرانان بر ضرورت تقویت خانواده به‌عنوان محور اصلی جامعه تأکید کردند.

برنامه «بازتاب»، با تحلیل مباحث مطرح‌شده در این اجلاسیه، جایگاه خانواده را به‌عنوان نهاد بنیادین در توسعه فرهنگی و اجتماعی بررسی می‌کند.

در این برنامه، معصومه نصیری، کارشناس رسانه و خانواده، و زهرا رستگارپناه، دکترای مطالعات جنسیت از اسپانیا، به تحلیل ابعاد رسانه‌ای و جامعه‌شناختی این موضوع می‌پردازند.

این برنامه با گویندگی احسان همتی، تهیه‌کنندگی ریحانه بیرامی، ساعت ۱۸:۳۰، پخش می‌شود.

رادیو فرهنگ همزمان با سالروز تولد استاد ممتاز دانشگاه تهران، دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی، مستندی را پخش می کند که به بررسی سیر تحصیلی، آثار برجسته نمایشنامه‌نویسی و نقش محوری او در پرورش نسل‌های تئاتر کشور می‌پردازد.

این مستند روایتگر زندگی و سلوک هنری، فرهنگی و علمی «فرهاد ناظرزاده کرمانی» استاد ممتاز پردیس هنر‌های زیبای دانشگاه تهران و چهره ماندگار هنر‌های نمایشی است.

فرهاد ناظرزاده، متولد ۱۲ آذر سال ۱۳۲۶شمسی، ثمره ازدواج پدر و مادری ادیب است، مادرش فرح‌انگیز هرمزی، دانش‌آموخته زبان فرانسه و علوم تربیتی بود و پدرش احمد ناظرزاده کرمانی استاد ادبیات فارسی و شاعر و یکی از نویسندگان نامدار ایران. وی نیز راه پدر و مادر را ادامه داده و مدرک دیپلم خود را در رشته ادبیات فارسی از مدرسه دارالفنون گرفته است و بعد از آن در رشته ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه تهران دانشجو شده و در دانشکده هنر‌های دراماتیک نیز در رشته تئاتر تحصیل کرده است.

دوران دانشجویی استاد ناظرزاده تا سال‌های بسیار طولانی ادامه داشته است. وی در فرانسه و آمریکا درس تئاتر، تاریخ و مدیریت بازرگانی خوانده و مدرک دکترای خود را در رشته سینما تئاتر با تمرکز بر نمایشنامه‌نویسی از آمریکا دریافت کرده است.

استاد ناظرزاده کرمانی، پس از انقلاب فرهنگی، نسل‌های متعددی از دانشجویان تئاتر را تربیت کرده که چهره‌هایی، چون اصغر فرهادی و علیرضا نادری در میان آنان قرار دارند. او کارنامه نویسندگی غنی‌ای از خود به جای گذاشته که شامل نمایشنامه‌هایی، چون «کنار شیر آتش‌نشانی» و «قفس دریدگان» و تألیف کتاب‌های تخصصی مانند «سبک‌های اجرایی در تئاتر معاصر جهان» و ترجمه نمایشنامه «جنایت در کلیسا» از تی. اس. الیوت است.

این برنامه به تهیه کنندگی فریده گودرزی ساعت ۱۴:۳۰، از گروه تولید و تامین رادیو فرهتگ روی موج اف‌ام‌ردیف۱۰۶ مگاهرتز و‌ای‌ام ۵۸۵ کیلوهرتز پخش می‌شود.

برنامه‌ی «سرزمین من»، از گروه تاریخ و اندیشه‌ی شبکه رادیویی فرهنگ، با رویکردی تحلیلی و فرهنگی به بررسی رویداد‌های تاریخی، تحولات منطقه و جلوه‌های فرهنگی و گردشگری ایران می‌پردازد.

در بخش آن سوی تاریخ نیز محمد ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی، تازه‌ترین تحولات منطقه را بررسی می‌کند.

همچنین در بخش گلدسته، گفت‌وگویی با دکتراحمد ابوحمزه نویسنده و پژوهشگر تاریخ، درباره‌ی مسجد ملا اسماعیل انجام می‌شود.

در ادامه‌ برنامه، حجت الاسبلام دکتر مهدی مشکی‌باف، مدرس حوزه و دانشگاه، با نگاهی تحلیلی به تفاوت حقوق ملت و آزادی‌ها در ایران و کشور‌های غربی می‌پردازد و کارشناس گردشگری نیز. از جاذبه‌های دیدنی اردکان یزد سخن می‌گوید.

مجله رادیویی «سرزمین من»، به تهیه‌کنندگی و نویسندگی آزاده شاهرخ‌مهر و با گوینپگی احسان همتی، ساعت ۱۳ تا ۱۴ روی موج اف‌ام ردیف۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.