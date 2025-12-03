پخش زنده
امروز: -
بانوی کارآفرین نهاوندی با راه اندازی کارگاه گیوه بافی، این هنر صنعت فراموش شده را احیا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، خانم احمدوند بانوی کارآفرین اهل شهرستان نهاوند از توابع استان همدان با احیاء این هنرصنعت، باعث ایجاد اشتغال برای تعدادی از بانوان علاقمند به این هنر اصیل در این شهر شده است.
گیوه بافی هنرصنعتی است که سالها قدمت داشته و به دست فراموشی سپرده شده است.
این کارآفرین با راه اندازی کارگاه بافت و تولید کفش، کیف، دمپایی، بوت و نیمبوت گیوهای سالانه بیش از ۸۰۰ جفت انواع کفش گیوهای و ۵۰۰ کیف گیوهای تولید و روانه بازار مصرف می کند.
در کارگاه خانم احمدوند ۳۰ نفر مشغول به کار هستند.