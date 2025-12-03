پخش زنده
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: فراهمسازی زیرساختهای علمآموزی و پیشرفت برای نسل آینده ضرورت دارد و باید بر تاکید شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید حبیبا در سفر خود به استان لرستان و بازدید از دانشگاههای آن، در دانشگاه لرستانح حضور یافت و پس از بازدید از مجتمع خوابگاهی پسرانه، در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه نیز شرکت کرد.
حبیبا با تبریک روز دانشجو و هفته بسیج بر اهمیت رسالت خود به عنوان متولی شرایط آیندهسازان کشور تأکید کرد و افزود: باید تلاش کنیم تا شرایط مناسب برای علمآموزی و پیشرفت نسل آینده را فراهم نماییم.
رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه، بر اهمیت شورای صنفی دانشجویان تأکید کرد و گفت: این تشکل میتواند بهعنوان یک بازوی مشورتی و اجرایی قوی برای مدیریت دانشگاه عمل کند. وی خاطرنشان کرد که شورای صنفی میتواند مشکلات و کمبودهای دانشجویان را به مسئولان منتقل کند و دانشجویان نیز به آنها اعتماد دارند.
معاون وزیر علوم با بیان اینکه امروزه عصر فناوری اطلاعات است، بر این نکته تأکید کرد: ضروری است از این فناوری برای بهبود شرایط رفاهی در دانشگاهها بهرهبرداری شود.
وی همچنین شرایط حاکم بر جوانان و دانشجویان را به دلیل استفاده زیاد از فضای مجازی، به ایجاد فضایی درونگرا و تکبعدی منجر شده، دانست و افزود: این وضعیت متأسفانه روح و روان آنها را در معرض آسیب قرار داده است.
حبیبا در ادامه بر تقویت مراکز مشاوره در دانشگاهها تأکید کرد و افزود: هدف ما آسیبزدایی از روح و روان دانشجویان و ایجاد فضای شاداب و نشاط آور در دانشگاهها است.
معاون وزیر علوم همچنین به اهمیت تقویت ورزش و فعالیتهای ورزشی در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: این موضوع از برنامههای اصلی وزیر و سازمان امور دانشجویان است.
وی یکی دیگر از برنامههای سازمان امور دانشجویان را جذب حداکثری دانشجویان خارجی، با حفظ کیفیت آموزش و پژوهش، عنوان کرد و تأکید کرد: جذب دانشجویان خارجی مطابق با قانون برنامه هفتم پیشرفت در دانشگاه لرستان انجام خواهد شد.
در پایان حبیبا ابراز امیدواری کرد که در استان لرستان، تمامی دستگاهها و سازمانهای مسئول، از جمله استانداری، سازمان مخابرات، شهرداری و دستگاههای مرتبط با اوقاف و خیرین، همکاری کنند تا زیرساختهای رفاهی و خدماتی مورد نیاز دانشجویان، از جمله خوابگاه، حمل و نقل و اینترنت، ارتقاء یابد.
رئیس دانشگاه لرستان در ابتدای جلسه، ضمن خیرمقدم به معاون وزیر و هیأت همراه، گزارشی از بخشهای مختلف آموزشی، پژوهشی، فناوری، دانشجویی و پشتیبانی دانشگاه لرستان ارائه داد.
مهرداد دادستانی افزود: دانشگاه لرستان با قدمت بالا و سابقه تأسیس پیش از انقلاب، هماکنون قریب به ۸۰۰۰ دانشجو را در خود جای داده و ظرفیتهای بالایی از جنبههای علمی و فناوری دارد؛ اما در عین حال، کمبودهای قابل توجهی نیز در این زمینهها وجود دارد.