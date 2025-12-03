به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، «حافظ ضیا احمد تکل» معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان امروز از دیدار «ژائو شینگ» سفیر چین در کابل با «محمد نعیم» معاون مالی و اداری وزارت امورخارجه افغانستان خبر داد و اعلام کرد: در این دیدار، حادثه اخیر در مرز افغانستان و تاجیکستان و نیز تقویت روابط کابل و پکن مورد گفت‌و‌گو قرار گرفت.

محمد نعیم ضمن ابراز تأسف از کشته شدن اتباع چین در مرز تاجیکستان با افغانستان گفت: تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و این حمله، اقدام دشمنانی است که به دنبال ایجاد بی اعتمادی میان کشور‌ها هستند.

سفیر چین نیز در این باره گفت: عاملان این حمله می‌خواهند روابط بین چین و افغانستان را بر هم بزنند.

روز گذشته نیز وزرای امور خارجه افغانستان و تاجیکستان درباره کشته شدن پنج تبعه چین در خاک تاجیکستان تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

گفتنی است، پنج تبعه چین در دو حمله جداگانه در یک هفته اخیر از خاک افغانستان به مناطق مرزی تاجیکستان جان خود را از دست دادند، در پی این حملات، چین به اتباع خود دستور داده است مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان را ترک کنند.