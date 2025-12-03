به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار حسینی در جلسه سلامت و ترافیک تبریز با اشاره به خسارت‌های گسترده حوادث رانندگی گفت: هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از این سوانح بسیار بالا است و کاهش آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است.

وی افزود: در برخی حوزه‌ها محدودیت‌هایی وجود دارد، اما در موضوع حفظ جان مردم، اولویت اصلی باید پیشگیری از حوادث و کاهش آسیب‌ها باشد.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت ارتقای استاندارد‌های ایمنی در محور‌های کشور گفت: راه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی و تجهیز شوند که در مواقع بروز خطا‌های انسانی، امکان کاهش خطر و جلوگیری از حادثه فراهم باشد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از استاندارد‌های ایمنی در جاده‌ها گفت: وجود علائم و موانع هشداردهنده، نقش مؤثری در جلوگیری از بروز حوادث، به‌ویژه در مواردی مانند خواب‌آلودگی راننده دارد.

سردار حسینی همچنین به اهمیت تجهیز خودرو‌ها به سامانه‌های ایمنی اشاره کرد و گفت: سامانه‌های ایمنی فعال و غیرفعال در کاهش شدت تصادفات مؤثر هستند و لازم است در این بخش توجه بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به وضعیت ثبت تخلفات رانندگی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از تخلفات ناشی از رفتار رانندگان است و تنها افزایش مبلغ جرائم به‌تنهایی بازدارنده نخواهد بود؛ لازم است سازوکار‌های اجرایی و سامانه‌های مربوطه تقویت و کارآمد شوند تا اثربخشی لازم فراهم شود.

وی افزود: وضعیت سامانه‌های ثبت تخلف نسبت به سال‌های گذشته نیازمند بازنگری است و هر‌گونه کاهش ناگهانی در آمار تصادفات باید به‌دقت بررسی شود تا علت واقعی آن مشخص شود.

رئیس پلیس راهور فراجا از اقدامات مجموعه دانشگاه علوم پزشکی در حوزه پیشگیری و رسیدگی به مصدومان حوادث قدردانی کرد و گفت: این اقدامات نشان‌دهنده تلاش‌هایی است که برای حفظ جان مردم انجام می‌شود و پلیس راهور نیز با تمام ظرفیت در کنار دانشگاه علوم پزشکی خواهد بود.

وی تأکید کرد: آمار تصادفات در برخی محور‌های کشور نگران‌کننده است و برای بهبود وضعیت، همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم اصلاح فرهنگ رانندگی را به‌عنوان راهکار مؤثر برای کاهش تصادفات عنوان کرد و گفت:آموزش سواد ترافیکی از سنین کودکی می‌تواند نقش کلیدی در پیشگیری از حوادث داشته باشد.

احمدرضا جودتی با اشاره به وضعیت تصادفات رانندگی افزود: تصادفات جاده‌ای به کسی رحم نمی‌کند و لازم است اقدامات پیشگیرانه و آموزش‌های ترافیکی از سنین کودکی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ارتقای فرهنگ رانندگی و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند به کاهش آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی کمک کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به افزایش تصادفات در داخل شهر اظهار کرد: درد و پیامد‌های ناشی از حوادث رانندگی را می‌شناسیم و ضروری است برای کاهش آنها، فرهنگ رانندگی و سواد ترافیکی از دوران کودکی آموزش داده شود.

وی با بیان اینکه برخی خودرو‌ها و جاده‌ها استاندارد لازم را ندارند افزود: تلاش در جهت بهبود ایمنی خودرو‌ها و اصلاح راه‌ها و مسیر‌های پرتردد می‌تواند در کاهش تصادفات نقش مؤثری داشته باشد.

در این جلسه تفاهم‌نامه همکاری میان پلیس راهور فراجا و دانشگاه علوم پزشکی تبریز با هدف ارتقای اقدامات پیشگیرانه و بهبود وضعیت حوادث ترافیکی منعقد شد.