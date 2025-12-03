پخش زنده
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر لزوم همکاری دستگاههای مسئول برای کاهش سوانح رانندگی، وضعیت کنونی تصادفات را در جاده های کشور نگرانکننده توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار حسینی در جلسه سلامت و ترافیک تبریز با اشاره به خسارتهای گسترده حوادث رانندگی گفت: هزینههای مادی و معنوی ناشی از این سوانح بسیار بالا است و کاهش آن نیازمند همکاری همه دستگاههای مرتبط است.
وی افزود: در برخی حوزهها محدودیتهایی وجود دارد، اما در موضوع حفظ جان مردم، اولویت اصلی باید پیشگیری از حوادث و کاهش آسیبها باشد.
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت ارتقای استانداردهای ایمنی در محورهای کشور گفت: راهها باید بهگونهای طراحی و تجهیز شوند که در مواقع بروز خطاهای انسانی، امکان کاهش خطر و جلوگیری از حادثه فراهم باشد.
وی با اشاره به نمونههایی از استانداردهای ایمنی در جادهها گفت: وجود علائم و موانع هشداردهنده، نقش مؤثری در جلوگیری از بروز حوادث، بهویژه در مواردی مانند خوابآلودگی راننده دارد.
سردار حسینی همچنین به اهمیت تجهیز خودروها به سامانههای ایمنی اشاره کرد و گفت: سامانههای ایمنی فعال و غیرفعال در کاهش شدت تصادفات مؤثر هستند و لازم است در این بخش توجه بیشتری صورت گیرد.
وی با اشاره به وضعیت ثبت تخلفات رانندگی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از تخلفات ناشی از رفتار رانندگان است و تنها افزایش مبلغ جرائم بهتنهایی بازدارنده نخواهد بود؛ لازم است سازوکارهای اجرایی و سامانههای مربوطه تقویت و کارآمد شوند تا اثربخشی لازم فراهم شود.
وی افزود: وضعیت سامانههای ثبت تخلف نسبت به سالهای گذشته نیازمند بازنگری است و هرگونه کاهش ناگهانی در آمار تصادفات باید بهدقت بررسی شود تا علت واقعی آن مشخص شود.
رئیس پلیس راهور فراجا از اقدامات مجموعه دانشگاه علوم پزشکی در حوزه پیشگیری و رسیدگی به مصدومان حوادث قدردانی کرد و گفت: این اقدامات نشاندهنده تلاشهایی است که برای حفظ جان مردم انجام میشود و پلیس راهور نیز با تمام ظرفیت در کنار دانشگاه علوم پزشکی خواهد بود.
وی تأکید کرد: آمار تصادفات در برخی محورهای کشور نگرانکننده است و برای بهبود وضعیت، همکاری و هماهنگی دستگاههای مرتبط ضروری است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم اصلاح فرهنگ رانندگی را بهعنوان راهکار مؤثر برای کاهش تصادفات عنوان کرد و گفت:آموزش سواد ترافیکی از سنین کودکی میتواند نقش کلیدی در پیشگیری از حوادث داشته باشد.
احمدرضا جودتی با اشاره به وضعیت تصادفات رانندگی افزود: تصادفات جادهای به کسی رحم نمیکند و لازم است اقدامات پیشگیرانه و آموزشهای ترافیکی از سنین کودکی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: ارتقای فرهنگ رانندگی و افزایش آگاهی عمومی میتواند به کاهش آسیبها و خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی کمک کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به افزایش تصادفات در داخل شهر اظهار کرد: درد و پیامدهای ناشی از حوادث رانندگی را میشناسیم و ضروری است برای کاهش آنها، فرهنگ رانندگی و سواد ترافیکی از دوران کودکی آموزش داده شود.
وی با بیان اینکه برخی خودروها و جادهها استاندارد لازم را ندارند افزود: تلاش در جهت بهبود ایمنی خودروها و اصلاح راهها و مسیرهای پرتردد میتواند در کاهش تصادفات نقش مؤثری داشته باشد.
در این جلسه تفاهمنامه همکاری میان پلیس راهور فراجا و دانشگاه علوم پزشکی تبریز با هدف ارتقای اقدامات پیشگیرانه و بهبود وضعیت حوادث ترافیکی منعقد شد.