به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم دور برگشت سوپر لیگ گلف کشور گرامیداشت زنده‌یاد داریوش بهادری از پیشکسوتان نامدار این رشته، ساعت ۹ صبح پنجشنبه و جمعه، ۱۳ و ۱۴ آذر برگزار می‌شود.

این هفته شهر‌های اصفهان (۲ بازی)، مسجدسلیمان و تهران میزبان مسابقات هستند.

جدال غیرمستقیم بی‌بی‌یان شاهین‌شهر و بهفر تهران یکی از جذاب‌ترین دیدار‌های هفته دوم دور برگشت خواهد بود؛ جایی که تهرانی‌ها برای پس گرفتن جایگاه دوم خود در جدول رده‌بندی گروه یک، تلاش خواهند کرد. بهفر این هفته در تهران میزبان معراج مسجدسلیمان است که بدون بازی برده، در جایگاه چهارم جدول رده‌بندی قرار دارد.

در طرف مقابل بی‌بی‌یان شاهین‌شهر که با ۹ امتیاز در رده دوم جدول ایستاده، درپی آن است که در خانه، مقابل تیم صدرنشین تلاش کند تا بلکه با گرفتن حداقل یک (در صورت باخت) و حداکثر ۴ امتیاز (در صورت پیروزی) از تقابل با ملی‌حفاری اهواز، رتبه خود را در جدول حفظ کند.

در گروه دوم هم جدال غیرمستقیم تیم‌های صدرجدولی در نوع خود حساس و هیجان‌انگیز خواهد بود. در حال حاضر نفت‌وگاز مسجدسلیمان و زاگرس ایرانیان (لرستان) هر دو با ۱۲ امتیاز در تعقیب یکدیگر هستند؛ با این تفاوت که نفتی‌ها با یک بازی کم‌تر و بدون باخت، صدرنشین جدول گروه دو هستند، اما زاگرس با ۴ بازی و یک باخت، صاحب ۱۲ امتیاز شده است.

زاگرس ایرانیان این هفته مهمان هیئت گلف اصفهان است که بازی هفته گذشته این تیم با نفت‌وگاز به تعویق افتاد. از یک طرف زاگرس به‌دنبال پیروزی ۴ امتیازی و صعود به صدر جدول رده‌بندی است و در طرف مقابل تیم اصفهانی قصد دارد با استفاده از امتیاز میزبانی، حداکثر امتیاز ممکن از این بازی را تصاحب کند.

تقابل تیم‌های صدر و قعر جدول هم این هفته جالب توجه خواهد بود. نفت‌وگاز مسجدسلیمان به پیروزی در این بازی و حفظ رتبه نخست خود نیازمند است ولی کسری‌افق هندیجان در تلاش است تا به نخستین پیروزی خود در سوپر لیگ دست پیدا کند.

برنامه هفته دوم دور برگشت:

هیئت گلف اصفهان- زاگرس ایرانیان (لرستان)

بی‌بی‌یان شاهین شهر- ملی‌حفاری اهواز

نفت‌وگاز مسجد‌سلیمان- کسری‌افق هندیجان

بهفر تهران- معراج مسجد‌سلیمان

گروه‌بندی:

گروه یک: نفت‌و‌گاز مسجدسلیمان، زاگرس ایرانیان (لرستان)، کسری‌افق هندیجان، هیئت گلف اصفهان

گروه دو: ملی‌حفاری اهواز، بهفر تهران، بی‌بی‌یان شاهین‌شهر، معراج مسجدسلیمان