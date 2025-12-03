پخش زنده
رئیس پلیس فتا انتظامی استان زنجان از شناسایی و دستگیری فردی که با ایجاد نشانگاههای جعلی و سوءاستفاده از عناوین مؤسسات در شبکههای اجتماعی، اقدام به کلاهبرداری ۸ میلیاردی از شهروندان کرده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس فتا انتظامی استان زنجان گفت: در پی وصول شکایت چند تن از شهروندان، مبنی بر کلاهبرداری ۸ میلیاردی فردی با وعده اعطای وام میلیاردی و سوءاستفاده از عناوین مؤسسات از طریق تبلیغات جعلی و اغوا کننده و جلب اعتماد مالباختگان، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
سرهنگ موسوی تصریح کرد: پس از بررسی اظهارات شاکیان پرونده و اقدامات و پیگیرهای شبانه روزی ماموران، متهم سابقه دار را در یکی از استانهای غربی کشور شناسایی و با هماهنگی قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطر نشان کرد: از شهروندان درخواست میکنیم بههیچوجه به صفحات ناشناس، فروشندگان فاقد نماد اعتماد الکترونیکی و تبلیغات وسوسهانگیز اعتماد نکنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا فوریتهای پلیسی ۱۱۰ بهصورت شبانهروزی با کارشناسان ما در میان بگذارند.