فرمانده نیروی زمینی سپاه با تاکید بر برگزاری رزمایشهای ضدتروریسم گفت: نیروی زمینی سپاه و نیروهای مستقر در رزمایش سهند ۲۰۲۵ آمادگی خوبی برای اجرای سناریوهای این رزمایش بینالمللی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار کرمی از منطقه عمومی رزمایش «سهند ۲۰۲۵» بازدید کرد و در جریان این بازدید گفت: رزمایش ضدتروریسم سهند برای مقابله با تروریسم جهانی طراحی شده است و ۱۰ کشور عضو شانگهای در این رزمایش حضور دارند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه با تأکید بر لزوم برگزاری رزمایشهای ضدتروریسم در جهان، یادآور شد: ایران، خود قربانی تروریسم است و در کشورمان ۱۷ هزار شهید ترور داریم.
وی با اشاره به بازدید از منطقه عمومی رزمایش سهند، تاکید کرد: نیروی زمینی سپاه و نیروهای مستقر در رزمایش آمادگی خوبی برای اجرای سناریوهای این رزمایش بینالمللی دارند.