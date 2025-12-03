به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه لرستان با حضور سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، با هدف پیگیری مطالبات صنفی و بررسی زیرساخت‌های دانشجویی برگزار شد.



سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان پیش از حضور در جلسه، از سرا‌های دانشجویی بازدید و به‌طور مستقیم دیدگاه‌ها و درخواست‌های دانشجویان را دریافت کرد. بخش قابل توجهی از نشست نیز به مسائلی از جمله ضعف آنتن‌دهی در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، نیاز به بهسازی برخی خوابگاه‌ها، کیفیت سرویس‌های ایاب‌وذهاب و سایر دغدغه‌های رفاهی دانشجویان اختصاص یافت.



وی با اشاره به اهمیت گفت‌و‌گو و ارتباط دوطرفه با دانشجویان اظهار کرد: به محض ورود به خرم‌آباد، اولین اقدام من حضور در خوابگاه‌ها بود تا بدون واسطه پای صحبت دانشجویان بنشینم.



حبیبا با تأکید بر نقش کلیدی شورای صنفی در مدیریت مسائل دانشجویی، افزود: شورا‌های صنفی باید جایگاه پررنگ‌تری در تصمیم‌سازی داشته باشند و این رویکرد در سال‌های اخیر تقویت شده است؛ تا جایی که نمایندگان شورا‌ها در برخی جلسات مجلس نیز حضور می‌یابند که این روند ادامه دارد.



معاون وزیر علوم همچنین خواستار توسعه فعالیت‌های ورزشی، تقویت المپیاد‌های دانشجویی، ارتقای مراکز مشاوره و ایجاد سازوکار‌های مؤثر برای ارتباط مستقیم مدیران با دانشجویان شد.



مهرداد دادستانی، رئیس دانشگاه لرستان در این نشست گزارشی جامع از وضعیت خوابگاه‌ها، امکانات رفاهی، فضا‌های ورزشی و طرح‌های در دست اجرا ارائه کرد. سپس اعضای هیئت‌رئیسه هرکدام دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را با معاون وزیر علوم مطرح کردند.



در ادامه نشست، سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با تشریح برخی اقدامات استانداری، دانشگاه‌ها را یکی از ارکان اصلی ارتقای کیفیت حکمرانی دانست و گفت: هرچقدر دانشگاه‌ها توانمندتر باشند، بهبود کیفیت حکمرانی در سطح استان و کشور نیز شتاب بیشتری می‌گیرد.



وی پیشنهاد‌هایی برای افزایش همکاری میان دانشگاه لرستان و دستگاه‌های اجرایی استان در جهت رفع مشکلات دانشجویان ارائه داد.