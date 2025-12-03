فصل برداشت زعفران در بخش گاریزات از نیمه پاییز آغاز شده و کشاورزان این منطقه مشغول جمع‌آوری محصولی هستند که یکی از ارزشمندترین تولیدات کشاورزی استان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، بخش گاریزات با برخورداری از آب‌وهوای مناسب و اختصاص ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت زعفران، از مناطق مهم تولید این محصول در استان است.

با وجود این، تغییرات اقلیمی و شرایط نامساعد آب‌وهوایی پاییز امسال باعث کاهش قابل توجه میزان تولید شده است. به گفته کشاورزان، اگرچه عملکرد امسال نسبت به سال گذشته افت داشته، اما امید دارند با بهبود شرایط و مراقبت‌های زراعی، سال‌های آینده برداشت بهتری رقم بخورد.

براساس پیش‌بینی‌ها، امسال از هر هکتار حدود ۵ کیلوگرم زعفران برداشت خواهد شد که کاهش چشمگیری نسبت به سال قبل دارد.