مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان با بیان اینکه اجرای هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری در استان طراحی شده است گفت: تاکنون ۶۰۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در گیلان اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرزاد توکلی با اشاره به اینکه تا پایان برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها باید به پیشرفت ۸۰ درصد برسد و خانوارهای شهری و کسب و کارها امکان اتصال به شبکه فیبر نوری را داشته باشند گفت: پروژه فیبرنوری هم اکنون در ۱۲ شهر استان گیلان شامل رشت، آستانهاشرفیه، کومله، کیاشهر، سنگر، لولمان، منجیل، رستم آباد، اسالم، شلمان و پره سر توسعه یافته، اما این به مفهوم آن نیست که این پروژه در این ۱۲ شهر تکمیل شدهاست.
به گفته توکلی، این پروژه در شهر رشت نیز حدود ۴۰ درصد انجام شده و در ۱۶ شهر دیگر استان نیز در حال اجرا است و بخش عمده مراحل اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ و سه ماه نخست سال ۱۴۰۵باید به آغاز عملیات واگذاری برسد.
وی تاکید کرد: این پروژه در مسیر فومن- ماکلوان و صومعه سرا نیز در حال اجراست و تا ۲ ماه آینده عملیات واگذاری در این شهرها آغاز میشود.
پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شاخص گذاری شده است.