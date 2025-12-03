پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۲ آذر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
روزنامه حریت:
اردوغان: ترکیۀ جدید را هر کس مورد قبول قرار خواهد داد
ورود ویروس سرماخورگی جدید از استرالیا
بازداشت کسانی که باعث نوسانات مصنوعی در بازار بورس میشدند
روزنامه صباح:
اردوغان: در ترکیۀ جدید همه در آزادیها برابر هستند
خوابگاههای مجهز برای دانشجویان متاهل
سن شروع مدرسه ۷۲ ماه میشود
نقشۀ شیطانی اسراییل
روزنامه سوزجو:
پ ک ک: ما مرتکب جرم نشدهایم که خواستار عفو باشیم
از کشور کره عدس وارد میکنیم در حالیکه این کشور تولید کننده نیست
۶ کارگر در روزی که در آتش سوزی کارخانه جان باختند از سوی کارفرما بیمه شدند
روزنامه جمهوریت:
هر قاضی و یا دادستانی که به نفع امام اوغلو حرفی زده یا از کار برکنار یا تبعید شده است
رییس سندیکای کارگری ترک-ایش: دولت، کارگران را دست بسر کرده است
اروپا ترکیه را از خود دور میکند
روزنامه ترکیه:
اردوغان: هیچکس حق ندارد قوۀ قضاییه را هدف قرار دهد
فناوری، خیلی از مشاغل را نابود میکند
نشست حساس در کرملین: بحران تشدید میشود
آلمان امید خود را از اوکراین قطع کرده است
جنگ اوکراین و روسیه روی میز ناتو
روزنامه ینی شفق:
دولت تروریست اسراییل الشرع را تهدید به ترور توسط داعش کرد
باغچه لی: ترکیۀ عاری از تروریسم یک هدف تاریخی است
شکنجه، سیاست دولتی اسراییل است
یک کشتی غیرنظامی دیگر مورد هدف قرار گرفت
روزنامه قرار:
سه حمله به کشتی ظرف پنج روز در دریای سیاه مورد حمله قرار گرفتند
اردوغان: کسی حق ندارد قوۀ قضاییه را مورد هدف قرار دهد
طرح پخش زندۀ محاکمۀ امام اوغلو از تلویزیون به مجلس داده شد
خونینترین سال فلسطین: ۷۰ هزار کشته
روزنامه آکشام:
اردوغان: همه در برابر قانون باید پاسخگو باشند
هشدار به اوکراین: جنگ را به مرزهای ما سوق ندهید
حزب دمکراسی و برابری خلقها واکنش نشان داد، اوزگور اوزل عقت نشینی کرد
عناوین اخبار مهم خبرگزاریهای پاکستان
«داون»
- ۷ تروریست در عملیات ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی به هلاکت رسیدند
- وزیر اطلاع رسانی پاکستان: جمعیت پاکستان هر سال به اندازه کل جمعیت کشور نیوزلند افزایش پیدا میکند
- تاکید بر تقویت روابط و همکاریهای دوجانبه در دیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر انرژی ترکیه
- هشدار صادر کنندگان پاکستانی: ادامه بسته بودن مرزها با افغانستان تهدیدی جدی برای اقتصاد است
- ۴ نفر از جمله یک مقام دولت محلی در حمله تروریستی شهر «بنو» کشته شدند
«دیلی جنگ»
- سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیون دلاری ترکیه در طرحهای اکتشاف انرژی پاکستان نهایی شد
- افزایش قیمت طلا در پاکستان: هر تولا (معادل ۱۲ گرم) ۴۴۴ هزار روپیه قیمت گذاری شد
- ادامه حملات اسرائیل به غزه / سه شهروند فلسطینی از جمله یک خبرنگار به شهادت رسیدند
- پاکستان یک محموله امدادی برای سیل زدگان سریلانکا راسال کرد
«هم نیوز»
- عملیات ارتش میانمار علیه یک مرکز کلاهبرداری آنلاین، ۳۸ پاکستانی آزاد شدند
- حمله تروریستی به خودروی پلیس در منطقه «دیرا اسماعیل خان» سه کشته برجای گذاشت
- شایعات عدم سلامت عمران خان پایان یافت/ نخست وزیر سابق پاکستان در زندان ادیاله با خانواده اش ملاقات کرد
- تاجیکستان در حال بررسی استقرار نیروهای روسی در مرز با افغانستان است
مهمترین عناوین خبری روزنامههای امروز افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»:
- حکم الهی قصاص یک قاتل در استان خوست اجرا شد.
- وزرای خارجه افغانستان و تاجیکستان درباره همکاریهای سیاسی و اقتصادی گفتوگو کردند.
- یازده طرح بزرگ سازندگی در کمیسیون تدارکات ملی افغانستان به تصویب رسید.
- تاکید وزارت شهرسازی و مسکن بر توجه نهادهای بین المللی به طرحهای زیربنایی افغانستان.
- دیدار سفیر افغانستان در تهران با رئیس اتاق تجارت مشترک ایران و افغانستان.
روزنامه دولتی «هیواد»:
- وزیر امور خارجه افغانستان: گروههایی در تلاش هستند تا روابط افغانستان و تاجیکستان را تضعیف کنند.
- روسیه برای برگزاری نمایشگاههای تجاری با افغانستان همکاری میکند.
- شرکت ترکیهای برای تولید برق افغانستان در اعلام آمادگی کرد.
- توسعه همکاریهای دوجانبه میان افغانستان و مالزی مورد گفتوگو قرار گرفت.
- پاکستان به دلیل بسته شدن مرزهای مشترک با افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه است.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- اعدام یک مرد در استان خوست، طالبان میگویند دو پسر مرد اعدام شده نیز به اعدام محکوم هستند.
- نماینده پاکستان و مقام اتحادیه اروپا در مورد تهدید تروریسم از خاک افغانستان گفتوگو کردند.
- اتحادیه اروپا چهار میلیون و هفتصد هزار یورو به افغانستان کمک کرد.
- قتل سه کودک در استان جوزجان، مادر کودکان به قتل متهم است.
- نا امنی در مرز افغانستان و تاجیکستان، متقی با وزیر خارجه تاجیکستان گفتوگو کرد.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- نزدیک به هفتصد خانواده مهاجر روز گذشته به کشورشان بازگشتند.
- شورای روابط اسلامی آمریکا خواستار لغو ممنوعیت صدور ویزه برای مهاجران افغان شد.
- «لکنوال» اتهام تیراندازی به سوی نیروهای گارد ملی در واشنگتن را رد کرد.
- شهروندان افغانستان با پول هنگفت، شناسنامه و گذرنامه پاکستانی دریافت میکنند.
- طالبان: طرحهای اقتصادی «کاسا یک هزار» و «تاپی» در افغانستان متوقف نشده است.
مهمترین عناوین روزنامههای امروز روسیه
«نیزاویسیمایا گازیتا»
- روسیه و آمریکا درباره یک طرح صلح سازشی به توافق نرسیدند
⁃ روبیو وزیرخارجه آمریکا، بند کلیدی اختلاف در مذاکرات مربوط به اوکراین را اعلام کرد
⁃ در استان پریمورسکی مقدار زیادی زغالسنگ از معادن به سرقت رفته است
⁃ فایننشل تایمز متوجه شده که کییف اقتصاد خود را برای دو مسیر احتمالی ادامهٔ درگیری آماده میکند
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ بازار سهام بر اثر نتایج مذاکرات روسیه و آمریکا سقوط کرد
⁃ یوری اوشاکوف به طور خلاصه نتایج مذاکرات بین پوتین و نمایندگان ترامپ را جمعبندی کرد
⁃ رویترز اعلام کرد: چرا ترامپ تصمیم گرفته است آسمان ونزوئلا را «ببندد»
⁃ در استان اورلو پس از حمله پهپادها، در تأسیسات مجتمع سوخت و انرژی آتشسوزی رخ داد
⁃ سناتور آمریکایی: ترامپ قصد ندارد نیروهای نظامی به ونزوئلا اعزام کند
«ایزوستیا»
⁃ مذاکرات رئیسجمهور روسیه و فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در کرملین پایان یافت؛ این گفتوگوها حدود پنج ساعت طول کشید
⁃ پوتین توضیح داد در صورت آغاز جنگ اروپا با روسیه چه ممکن است رخ دهد
⁃ هلند و اوکراین بر سر ایجاد تولید مشترک پهپاد به توافق رسیدند
⁃ کالاس: اتحادیه اروپا تاکنون بیش از ۱۸۷ میلیارد یورو برای اوکراین هزینه کرده است
⁃ ترامپ به دلیل خودداری مادورو از ترک کشور، حریم هوایی ونزوئلا را مسدود کرد
«ار-ب-کا»
⁃ پوتین: اتحادیه اروپا از مذاکرات درباره اوکراین کنار گذاشته نشد، خودشان کنار کشیدند
⁃ مقامات ایران در حال بررسی امکان رفع فیلتر تلگرام هستند
⁃ نخستوزیر اسرائیل بدون ابراز پشیمانی درخواست عفو کرده است
⁃ کشورهای اتحادیه اروپا درباره ممنوعیت واردات گاز از روسیه به توافق اولیه رسیدهاند
«کامرسانت»
⁃ آمریکا و اوکراین در مذاکرات فلوریدا در موضوع قلمروها و سرزمینها به بنبست رسیدهاند
⁃ نخست وزیر اسلواکی اعلام کرد انتقال داراییهای روسیه به اوکراین، به معنای مصادرهٔ غیرقانونی آنها خواهد بود
⁃ایبیسی نیوز گزارش داد که آمریکا و اوکراین در یکی از مسائل کلیدی به پیشرفتی نرسیدهاند
⁃ ناتو اعلام کرد که «پایان جنگ در حال حاضر قابل پیشبینی نیست»