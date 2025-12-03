به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۲ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

روزنامه حریت:

اردوغان: ترکیۀ جدید را هر کس مورد قبول قرار خواهد داد

ورود ویروس سرماخورگی جدید از استرالیا

بازداشت کسانی که باعث نوسانات مصنوعی در بازار بورس می‌شدند

روزنامه صباح:

اردوغان: در ترکیۀ جدید همه در آزادی‌ها برابر هستند

خوابگاه‌های مجهز برای دانشجویان متاهل

سن شروع مدرسه ۷۲ ماه می‌شود

نقشۀ شیطانی اسراییل

روزنامه سوزجو:

پ ک ک: ما مرتکب جرم نشده‌ایم که خواستار عفو باشیم

از کشور کره عدس وارد می‌کنیم در حالیکه این کشور تولید کننده نیست

۶ کارگر در روزی که در آتش سوزی کارخانه جان باختند از سوی کارفرما بیمه شدند

روزنامه جمهوریت:

هر قاضی و یا دادستانی که به نفع امام اوغلو حرفی زده یا از کار برکنار یا تبعید شده است

رییس سندیکای کارگری ترک-ایش: دولت، کارگران را دست بسر کرده است

اروپا ترکیه را از خود دور می‌کند

روزنامه ترکیه:

اردوغان: هیچکس حق ندارد قوۀ قضاییه را هدف قرار دهد

فناوری، خیلی از مشاغل را نابود می‌کند

نشست حساس در کرملین: بحران تشدید می‌شود

آلمان امید خود را از اوکراین قطع کرده است

جنگ اوکراین و روسیه روی میز ناتو

روزنامه ینی شفق:

دولت تروریست اسراییل الشرع را تهدید به ترور توسط داعش کرد

باغچه لی: ترکیۀ عاری از تروریسم یک هدف تاریخی است

شکنجه، سیاست دولتی اسراییل است

یک کشتی غیرنظامی دیگر مورد هدف قرار گرفت

روزنامه قرار:

سه حمله به کشتی ظرف پنج روز در دریای سیاه مورد حمله قرار گرفتند

اردوغان: کسی حق ندارد قوۀ قضاییه را مورد هدف قرار دهد

طرح پخش زندۀ محاکمۀ امام اوغلو از تلویزیون به مجلس داده شد

خونین‌ترین سال فلسطین: ۷۰ هزار کشته

روزنامه آکشام:

اردوغان: همه در برابر قانون باید پاسخگو باشند

هشدار به اوکراین: جنگ را به مرز‌های ما سوق ندهید

حزب دمکراسی و برابری خلق‌ها واکنش نشان داد، اوزگور اوزل عقت نشینی کرد

عناوین اخبار مهم خبرگزاری‌های پاکستان

«داون»

- ۷ تروریست در عملیات ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی به هلاکت رسیدند

- وزیر اطلاع رسانی پاکستان: جمعیت پاکستان هر سال به اندازه کل جمعیت کشور نیوزلند افزایش پیدا می‌کند

- تاکید بر تقویت روابط و همکاری‌های دوجانبه در دیدار فرمانده ارتش پاکستان با وزیر انرژی ترکیه

- هشدار صادر کنندگان پاکستانی: ادامه بسته بودن مرز‌ها با افغانستان تهدیدی جدی برای اقتصاد است

- ۴ نفر از جمله یک مقام دولت محلی در حمله تروریستی شهر «بنو» کشته شدند

«دیلی جنگ»

- سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری ترکیه در طرح‌های اکتشاف انرژی پاکستان نهایی شد

- افزایش قیمت طلا در پاکستان: هر تولا (معادل ۱۲ گرم) ۴۴۴ هزار روپیه قیمت گذاری شد

- ادامه حملات اسرائیل به غزه / سه شهروند فلسطینی از جمله یک خبرنگار به شهادت رسیدند

- پاکستان یک محموله امدادی برای سیل زدگان سریلانکا راسال کرد

«هم نیوز»

- عملیات ارتش میانمار علیه یک مرکز کلاهبرداری آنلاین، ۳۸ پاکستانی آزاد شدند

- حمله تروریستی به خودروی پلیس در منطقه «دیرا اسماعیل خان» سه کشته برجای گذاشت

- شایعات عدم سلامت عمران خان پایان یافت/ نخست وزیر سابق پاکستان در زندان ادیاله با خانواده اش ملاقات کرد

- تاجیکستان در حال بررسی استقرار نیرو‌های روسی در مرز با افغانستان است

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های امروز افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»:

- حکم الهی قصاص یک قاتل در استان خوست اجرا شد.

- وزرای خارجه افغانستان و تاجیکستان درباره همکاری‌های سیاسی و اقتصادی گفت‌و‌گو کردند.

- یازده طرح بزرگ سازندگی در کمیسیون تدارکات ملی افغانستان به تصویب رسید.

- تاکید وزارت شهرسازی و مسکن بر توجه نهاد‌های بین المللی به طرح‌های زیربنایی افغانستان.

- دیدار سفیر افغانستان در تهران با رئیس اتاق تجارت مشترک ایران و افغانستان.

روزنامه دولتی «هیواد»:

- وزیر امور خارجه افغانستان: گروه‌هایی در تلاش هستند تا روابط افغانستان و تاجیکستان را تضعیف کنند.

- روسیه برای برگزاری نمایشگاه‌های تجاری با افغانستان همکاری می‌کند.

- شرکت ترکیه‌ای برای تولید برق افغانستان در اعلام آمادگی کرد.

- توسعه همکاری‌های دوجانبه میان افغانستان و مالزی مورد گفت‌و‌گو قرار گرفت.

- پاکستان به دلیل بسته شدن مرز‌های مشترک با افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه است.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- اعدام یک مرد در استان خوست، طالبان می‌گویند دو پسر مرد اعدام شده نیز به اعدام محکوم هستند.

- نماینده پاکستان و مقام اتحادیه اروپا در مورد تهدید تروریسم از خاک افغانستان گفت‌و‌گو کردند.

- اتحادیه اروپا چهار میلیون و هفتصد هزار یورو به افغانستان کمک کرد.

- قتل سه کودک در استان جوزجان، مادر کودکان به قتل متهم است.

- نا امنی در مرز افغانستان و تاجیکستان، متقی با وزیر خارجه تاجیکستان گفت‌و‌گو کرد.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- نزدیک به هفتصد خانواده مهاجر روز گذشته به کشورشان بازگشتند.

- شورای روابط اسلامی آمریکا خواستار لغو ممنوعیت صدور ویزه برای مهاجران افغان شد.

- «لکنوال» اتهام تیراندازی به سوی نیرو‌های گارد ملی در واشنگتن را رد کرد.

- شهروندان افغانستان با پول هنگفت، شناسنامه و گذرنامه پاکستانی دریافت می‌کنند.

- طالبان: طرح‌های اقتصادی «کاسا یک هزار» و «تاپی» در افغانستان متوقف نشده است.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز روسیه

«نیزاویسیمایا گازیتا»

- روسیه و آمریکا درباره یک طرح صلح سازشی به توافق نرسیدند

⁃ روبیو وزیرخارجه آمریکا، بند کلیدی اختلاف در مذاکرات مربوط به اوکراین را اعلام کرد

⁃ در استان پریمورسکی مقدار زیادی زغال‌سنگ از معادن به سرقت رفته است

⁃ فایننشل تایمز متوجه شده که کی‌یف اقتصاد خود را برای دو مسیر احتمالی ادامهٔ درگیری آماده می‌کند

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ بازار سهام بر اثر نتایج مذاکرات روسیه و آمریکا سقوط کرد

⁃ یوری اوشاکوف به طور خلاصه نتایج مذاکرات بین پوتین و نمایندگان ترامپ را جمع‌بندی کرد

⁃ رویترز اعلام کرد: چرا ترامپ تصمیم گرفته است آسمان ونزوئلا را «ببندد»

⁃ در استان اورلو پس از حمله پهپادها، در تأسیسات مجتمع سوخت و انرژی آتش‌سوزی رخ داد

⁃ سناتور آمریکایی: ترامپ قصد ندارد نیرو‌های نظامی به ونزوئلا اعزام کند

«ایزوستیا»

⁃ مذاکرات رئیس‌جمهور روسیه و فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در کرملین پایان یافت؛ این گفت‌و‌گو‌ها حدود پنج ساعت طول کشید

⁃ پوتین توضیح داد در صورت آغاز جنگ اروپا با روسیه چه ممکن است رخ دهد

⁃ هلند و اوکراین بر سر ایجاد تولید مشترک پهپاد به توافق رسیدند

⁃ کالاس: اتحادیه اروپا تاکنون بیش از ۱۸۷ میلیارد یورو برای اوکراین هزینه کرده است

⁃ ترامپ به دلیل خودداری مادورو از ترک کشور، حریم هوایی ونزوئلا را مسدود کرد

«ار-ب-کا»

⁃ پوتین: اتحادیه اروپا از مذاکرات درباره اوکراین کنار گذاشته نشد، خودشان کنار کشیدند

⁃ مقامات ایران در حال بررسی امکان رفع فیلتر تلگرام هستند

⁃ نخست‌وزیر اسرائیل بدون ابراز پشیمانی درخواست عفو کرده است

⁃ کشور‌های اتحادیه اروپا درباره ممنوعیت واردات گاز از روسیه به توافق اولیه رسیده‌اند

«کامرسانت»

⁃ آمریکا و اوکراین در مذاکرات فلوریدا در موضوع قلمرو‌ها و سرزمین‌ها به بن‌بست رسیده‌اند

⁃ نخست وزیر اسلواکی اعلام کرد انتقال دارایی‌های روسیه به اوکراین، به معنای مصادرهٔ غیرقانونی آنها خواهد بود

⁃‌ای‌بی‌سی نیوز گزارش داد که آمریکا و اوکراین در یکی از مسائل کلیدی به پیشرفتی نرسیده‌اند

⁃ ناتو اعلام کرد که «پایان جنگ در حال حاضر قابل پیش‌بینی نیست»