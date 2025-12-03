به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اقتصاد دیجیتال که مفهومی فرا تر از تجارت اینترنتی است در واقع استفاده از فناوری های ارتباطی در تجارت،تولید و ارائه خدمات فارغ از زمان و مکان است.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل، گفت: با هدف توسعه فناوری‌های جدید، ۲۷ شرکت در حوزه اقتصاد دیجیتال در استان اردبیل فعال هستند.

حبیب ابراهیم‌پور اظهار کرد: ما تفاهمنامه همکاری را با اداره کل ارتباطات و فناوری ارتباطات به امضا رساندیم تا به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک کنیم.

وی افزود: این اقتصاد و توسعه آن ضرورت زندگی امروز همراه با ایجاد تحولات بنیادین است که می‌تواند شرایط خوبی را در توسعه روزافزون اقتصاد دانش‌بنیان فراهم کند.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل تصریح کرد: با همکاری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه فیبر نوری در شهر‌های مختلف استان اردبیل در حال انجام است که در شهر نیر به عنوان اولین شهر سبز به اتمام رسیده و در اردبیل تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید و در پارس‌آباد نیز با پیشرفت ۶۰ درصد در حال اجراست. ۲ مورد از این شرکت‌های اقتصاد دیجیتال دانش‌بنیان شده و در حوزه‌های مختلف سعی می‌کنند ارائه خدمات کنند.

وی فعالیت این مجموعه‌ها را در حوزه آموزش، تجارت، اقتصاد، پزشکی و توانمندی‌های کشاورزی و گردشگری استان یادآور شد و خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در دنیا، ما نیز باید از این الگوی مناسب هم در بخش تولید و هم عرضه و فروش محصولات استفاده کنیم به طوری که برخی از این شرکت‌های اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان از راه دور سعی می‌کنند تا به نحوه تولید، عرضه و بازاریابی نظارت دقیقی داشته باشند.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل اضافه کرد: براساس هدف‌گذاری انجام شده، توسعه اقتصاد دیجیتال در سال‌های آینده باید هشت درصد تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص دهد که در این زمینه قطعا با رویکرد‌های جدید می‌توان در تولید ثروت و ایجاد تحول در اقتصاد دیجیتال با فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب گام‌های جدی را برداشت.

ابراهیم‌پور بیان کرد: استان اردبیل از استان‌های پیشرو کشور در این حوزه است و بر اساس هدف‌گذاری که انجام شده، امیدواریم در سایه برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری بتوان اهداف توسعه‌ای را در این بخش به معنای واقعی تحققی عینی ببخشیم.