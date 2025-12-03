پخش زنده
امروز: -
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه زیرساختهای دیجیتال برای استفاده از افراد توانیاب را فراهم کنیم، گفت: باید به افراد توانیاب میدان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف در جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با تبریک ۱۲ آذر روز جهانی افراد دارای معلولیت، بیان کرد: نامگذاری روزهای سال جنبه صوری و شکلی ندارد بلکه بهانهای برای تحلیل و مرور عملکردها درباره موضوع آن روز است.
وی ادامه داد: افراد دارای معلولیت حقوقی دارند که بعضاً به آن توجه جدی نمیشود. ما باید بررسی کنیم که چگونه میتوانیم به این افراد ادای دِین کنیم. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، قانون خوب و مترقی است، اما به اندازه کافی به حقوق این افراد توجه نشده و نسبت به آنان غفلت کردهایم. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بخشی از برنامه جامعی است که برای تقویت سرمایه اجتماعی به آن نیازمندیم و به همین دلیل این قانون باید به درستی اجرا شود.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه اجرای حقوق افراد دارای معلولیت یک مسئولیت بخشی نبوده و فقط در این زمینه سازمان بهزیستی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت ندارد، خاطرنشان کرد: همه دستگاههای دولتی، حکومتی و همچنین سازمانهای مردم نهاد باید به میدان بیایند. ما اگر بتوانیم صورت مساله را آنگونه که واقعیت دارد، تعریف کنیم، قادر خواهیم بود که حقوق افراد دارای معلولیت را برآورده کنیم.
عارف ادامه داد: باید مناسبسازی و دسترسی چه سختافزاری و چه نرمافزاری برای افراد دارای معلولیت انجام شود. هنوز ساختمانها و خیابانها برای تردد توانیابان مناسب نیست.
وی همچنین با اشاره به اهمیت ارائه خدمات هوشمند به افراد دارای معلولیت، افزود: در عصر دیجیتال، بحثهای نرمافزاری مهمتر از سختافزاری است و ما باید در زیرساختهای دیجیتال بسترهای لازم برای استفاده از افراد دارای معلولیت را فراهم کنیم. تقویت معیشت، اشتغال و استقلال اقتصادی افراد دارای معلولیت نیز اهمیت داشته و باید دنبال شود.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه خاطرنشان کرد: نباید این نگاه وجود داشته باشد که معلول یک شهروند نیازمند به ترحم است بلکه آنها حقوق مصرّح قانونی دارند. گرچه ممکن است حقوق آنها با سایر افراد تفاوت کند مثل اینکه حقوق یک حقوق کودک دوساله با حقوق یک جوان یا میانسال متفاوت است. نکته مهم این است که حقوق هیچ قشری نباید نادیده گرفته شده یا کمتوجهی شود.
عارف با اشاره به توانمندیهای مختلف افراد معلول، گفت: خداوند اگر یک توان را از انسان بگیرد، آن ظرفیت را به سایر توانمندیهای آن افراد میافزاید. به طور مثال دانشآموزان نابینا، افراد خیلی باهوشتری هستند. زمانی که من در مخابرات بودم خیلی از اپراتورها از افراد نابینا بودند که عملکرد بهتری نسبت به سایر کارمندان داشتند و ما از آنها راضی بودیم.
معاون اول رئیسجمهور با توصیه به استفاده از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد برای ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت، گفت: به عنوان یک وظیفه ملی باید بستر لازم برای نقشآفرینی افراد دارای معلولیت در جامعه فراهم شود.
افراد دارای معلولیت تواناییهای خاصی دارند. در مسابقات ورزشی وقتی یک ورزشکار معلول کشورمان رتبه اول را به دست میآورد، ما احساس غرور میکنیم. همین مساله ثابت میکند که نتوانستن در ذات انسان وجود ندارد و باید شرایط برای مشارکت این افراد در همه زمینهها از جمله زمینههای اقتصادی، اجتماعی و ورزشی فراهم شود. افراد دارای معلولیت با کسب رتبههای برتر در مسابقات ورزشی ثابت کردند که توانمندیهای خوبی دارند بنابراین باید به آنها میدان داد.
دکتر عارف با بیان اینکه مساله افراد دارای معلولیت فرابخشی بوده و همه دستگاهها باید نسبت به آن احساس مسئولیت کنند، تصریح کرد: در تصمیمات خود نسبت به افراد دارای معلولیت به یک نقشه جامع نیازمندیم تا بر اساس آن یک تقسیم کار ملی انجام شود. در قوانین و برنامههای توسعه نگاه به افراد دارای معلولیت خوب بوده، اما عملیاتی کردن این قوانین اهمیت زیادی دارد.
در ادامه سیدجواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده برای افراد دارای معلولیت در دولت چهاردهم گفت: ایجاد ۸۸ هزار فرصت شغلی، ایجاد یک هزار اتاق هنر، ۷ برابر شدن بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، افزایش وام بلاعوض مسکن از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان، مناسبسازی ۵۶ درصد ساختمانهای دولتی و پوشش بیمهای ۵۹ کد خدمت توانبخشی، تنها بخشی از اقدامات انجام شده برای افراد دارای معلولیت است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ اولین آزمون اختصاصی افراد دارای معلولیت برگزار شده و ۲۵۰۰ نفر شروع به کار کردند. مجوز دومین آزمون اختصاصی نیز گرفته شده و این آزمون برای استخدام بیش از ۴ هزار نفر از افراد دارای معلولیت تا پایان سال جاری برگزار میشود.
در این جلسه همچنین گزارش دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ارائه و پیشنهادهای مختلف برای اجرای بهتر این قانون بررسی شد.