کورش آریش و هیربد همت‌آزاد، با حکم مدیرکل هنر‌های تجسمی و رئیس شورای سیاستگذاری دوسالانه، به ترتیب به عنوان دبیر و دبیر اجرایی سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کورش آریش طرح پیشنهادی برگزاری سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران را در آبان به شورای سیاستگذاری دوسالانه ارائه کرد و پس از بررسی و تصویب کلیات طرح در جلسه شورا، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنر‌های تجسمی و رئیس شورای سیاستگذاری دوسالانه، در احکامی جداگانه کوروش آریش را به سمت دبیری و هیربد همت‌آزاد را به سمت دبیر اجرایی این رویداد منصوب کرد.

در بخشی از این احکام آمده است: «هنر سرامیک به‌عنوان پرسابقه‌ترین بستر بروز خلاقیت بشر و به‌مثابه رسانه‌ای که اندیشه‌های ادوار مختلف تاریخی را بر دوش کشیده است، در ساختار معاصر خود، تجلی همزیستی هنر و فناوری را به بهترین شکل نمایان می‌سازد.»

مهدی‌زاده در این احکام، خطاب به دبیران دوسالانه نوشته است: دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران فرصتی شایسته است برای بازخوانی و ارائه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این هنر پویا در سرزمینی که مهد هنر و تمدن بوده و نوآورانه‌ترین دستاورد‌های تمدنی خود را همواره در قالب هنر سرامیک به یادگار نهاده است.

سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران در بهار سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.