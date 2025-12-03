پخش زنده
امروز: -
در نشست وبیناری استاندار سمنان و سفیر ایران در روسیه، طرفین بر تقویت همکاریهای دو جانبه اقتصادی با تشکیل کارگروه مشترک توسعه تعاملات تجاری تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، در این نشست وبیناری محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه بر لزوم تشکیل کارگروه مشترک تخصصی برای بررسی ظرفیتها و تسریع در برنامههای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و تجاری استان سمنان با فدراسیون روسیه تاکید کردند.
استاندار سمنان در این نشست گفت : صادرات کالاهای تولیدی در استان سمنان به روسیه در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و این روند رو به رشد نشاندهنده ظرفیتهای گسترده استان و فرصتهای موجود در بازار روسیه است.
کولیوند با تشریح توانمندیهای سمنان افزود: این استان در حوزههای پتروشیمی، صنایع، معادن، انرژی و کشاورزی ظرفیتهای بسیار ارزشمندی دارد و آمادگی کامل برای همکاریهای مشترک در تمامی این حوزهها وجود دارد.
کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز با بیان اینکه روسیه ظرفیتهای گسترده و متنوعی برای همکاری دارد، گفت: کیفیت خوب محصولات استان سمنان میتواند زمینه گسترش صادرات و همکاریهای جدید را فراهم کند.
جلالی افزود: بخش صنعت یکی از بخشهای فعال و مهم استان سمنان است و روسیه نیز آمادگی دارد ارتباطات صنعتی و سپس کشاورزی را پررنگتر و تقویت کند.