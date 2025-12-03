به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در بازدید از روند پیشرفت طرح‌های منطقه آزاد اروند با حضور بر روی عرشه پل در حال ساخت شهدای خدمت در خرمشهر شود گفت: خورسندیم از اینکه منطقه آزاد اروند با اولویت سنجی پروژه‌های لازم را مشخص کرده و درحال ساخت است.

سید محمد نبی موسوی افزود: با توجه به حضور زائران اربعین، راهیان نور و مسافرانی که در آبادان و خرمشهر رفت و آمد می‌کنند ساخت این پل لازم و ضروری بود چرا که پل قدیم نیز فرسوده شده است.

وی با مطلوب خواندن استانداردهای این پل استاندارد‌های این پل خاطرنشان کرد: مردم آبادان خرمشهر همیشه این سوال را در ذهن دارند که چرا این دو شهر مانند سایر نقاط کشور توسعه نیافته است. امیدواریم مدیران در یک نگاه نو به این سمت حرکت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در راس هیأتی متشکل از مدیران و مسئولان منطقه آزاد اروند از طرح‌های در حال اجرا در کوی نیرو و بیمارستان قلب خرمشهر بازدید کرد و با حضور در روستای شنه طرح های مورد درخواست روستاییان از جمله آسفالت و بهسازی زیرساخت‌های مدارس، تامین روشنایی، لایروبی انهار و رسیدگی به بحث کشاورزی و آب شرب را مورد بررسی قرار داد.

مصطفی خانزادی مدیر عامل منطقه آزاد اروند پیشرفت پل شهدای خدمت در بستر رودخانه کارون در خرمشهر را حدود ۴۵ درصد عنوان کرد و گفت: گره‌های اصلی پروژه باز شده و فعالیت‌ها در ۲ نوبت کاری ادامه دارد.