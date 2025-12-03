فیلم‌های «تابستان برفی»، «آلفا»، «جعبه سیاه»، مستند‌های «یکی از ما»، «بسته ۵۷» و «عروج بازگشت»، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم «تابستان برفی»، با محوریت روایت زندگی یک کودک سندروم‌دان از شبکه امید پخش می‌شود.

این فیلم تلویزیونی به کارگردانی ستایش ساسانی‌نژاد، امروز ساعت ۱۸:۰۰، پخش می‌شود.

«تابستان برفی»، روایتی انسانی و تأثربرانگیز از زندگی یک کودک سندروم‌دانی است که پس از از دست دادن پدر و مادر، اکنون با خواهر و شوهرخواهر خود زندگی می‌کند. اما شرایط زندگی او زمانی دستخوش تغییر می‌شود که خواهر و شوهرخواهر کودک به‌طور ناگهانی تصمیم به مهاجرت از ایران می‌گیرند و اتفاقات تازه‌ای رقم می‌خورد.

فرج‌الله گل‌سفیدی، روناک پوریادگار، حسین غیابی، فریبا طالبی، مژگان رفیعی، یوسف ترابی، سیدهادی مجیدی، پگاه طبیبی، شهریار حائریان، امید شیروانی، رسول صدری، محمدحنیف مداحی و نازنین ذاکر از جمله بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

«تابستان برفی» با محوریت دغدغه‌های اجتماعی و خانوادگی، تلاش دارد نگاه مخاطب را به موضوعات انسانی و مسئولیت‌پذیری در قبال افراد دارای نیاز‌های ویژه جلب کند.

فیلم سینمایی جدید «آلفا»، محصول سال ۲۰۲۴ کشور‌های اسلوونی، هلند، سوئیس، پنجشنبه، ۱۳ آذر، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۹، تکرار می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «آلفا»، یک درام اکشن وماجراجویانه ، به کارگردانی یان ویلم ون اوییک است.

«آلفا»، در درگاه تخصصی اطلاعت فیلم (IMDB) امتیاز ۷ از ۱۰ را بدست آورده است.

در خلاصه داستان فیلم آمده:رین، معلم اسنوبرد، در کوه‌های آلپ کار می‌کند. پدرش گیج از هلند به دیدارش می‌آید. این دو به کوهستان‌های پوشیده از برف می‌روند، جایی که هم با یکدیگر و هم با طبیعت بی‌رحمی که آنها را احاطه کرده است، درگیر می‌شوند.

فیلم «جعبه سیاه» محصول سال ۲۰۲۰، به کارگردانی امانوئل اوسی کافور، امروز ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش می شود.

داستان «جعبه سیاه»، حول محور زندگی مرد جوانی می‌گردد که پس از مرگ همسرش و از دست حافظه اش در یک سانحه رانندگی، آزمایشات زیادی بر روی او صورت می‌گیرند که نهایتا این سوال را در ذهنش ایجاد می‌کند که «به راستی او کیست؟!».

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان مامودو آتیه، فیلیشیا رشاد، آماندا کریستین، توسین مورهنفولا و شارمین بینگوا را نام برد.

«جعبه سیاه»، پنج شنبه ۱۳ آذر ساعت‌های ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.

یکی از قسمت های مجموعه مستند «یکی از ما»، امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود.

مجموعه مستند «یکی از ما»، به تهیه‌کنندگی زهره نجف‌زاده در نهمین دوره‌ی جشنواره‌ تلویزیونی مستند حضور دارد.

در سالروز ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، مستند تاریخی «بسته ۵۷»، از شبکه قرآن و معارف پخش می شود.

این مستند به تهیه کنندگی «شهرام میلانی معتمد» و کارگردانی «مهرداد غفارزاده»، امروز ساعت ۱۹:۳۰، پخش می‌شود.

مستند «بسته ۵۷»، به روایت خاطرات «پیتر شولاتور» خبرنگار آلمانی که به هنگام بازگشت حضرت امام خمینی (ره) از پاریس به تهران همراه ایشان بود، می‌پردازد.

امام راحل (ره) هنگام بازگشت از پاریس بسته‌ای به پیتر شولاتور امانت می‌دهد و از او می‌خواهد در صورتی که به تهران نرسیدن این بسته را منتشر کند.

این بسته که محتوای آن متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود تا لحظه مرگ این خبرنگار، نزد وی به امانت ماند.

این مستند همچنین به فرآیند تهیه پیش‌نویس قانون اساسی ایران و مراحل حفظ آن در بهمن ۱۳۵۷ می‌پردازد. در این راستا، از تصاویر آرشیوی و مصاحبه با برخی از چهره‌های تاثیرگذار در انقلاب اسلامی امام استفاده شده است.

مستند «عروج بازگشت»، امروز ساعت ۱۷:۳۰، از شبکه دو پخش می شود، اثری تأمل‌برانگیز و متفاوت که با نگاهی شاعرانه به آیین وداع و تشییع شهدای گمنام، بار دیگر خاطره پرواز مردانی را زنده می‌کند که در گمنامی به اوج رسیدند و با شکوهی بی‌انت‌ها به خانه بازگشتند.

«عروج بازگشت»، تازه‌ترین تولید سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت است؛ اثری که تنها روایتگر یک مراسم نیست، بلکه تلاش می‌کند حس و حالِ آن لحظه‌های ناب را از زبان خود شهیدان تصویر کند. مستند، جای‌جای وداع مردم را با نگاهی شاعرانه و احساسی دنبال می‌کند؛ نگاهی که در آن، اشک مادران، قدم‌های کودکان، سکوت جوانان و آغوش پیرمردان، همگی روایتگر پیوندی دوباره با مردانی هستند که در اوج گمنامی، تاریخ را روشن کردند.

این اثر با بهره‌گیری از شعر‌های اختصاصی استاد مصطفی محدثی خراسانی فضای مستند را به جهان معنا می‌برد؛ جهانی که در آن، کلمات به ندای شهیدان نزدیک می‌شود و زیباییِ دیدار دوباره مردم با پیکر پاک شهدا شکل تازه‌ای پیدا می‌کند. شعر، تصویر و حضور مردم در این مستند در هم تنیده شده تا «عروج بازگشت» تنها یک ثبت تصویری نباشد؛ بلکه یک حس، یک تجربه و یک زیارت باشد.