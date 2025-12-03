پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سیاهکل از برگزاری ۷ دوره کلاس آموزشی دامداران شهرستان برای شناسایی روشهای پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی در دامها خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر میلاد فلاح دوست گفت: ۷ دوره کلاس آموزشی با حضور ۱۵۰ دامدار شهرستان سیاهکل برای تشخیص بیماری تب برفکی در دامها برگزار شد.
وی با بیان اینکه این دورههای آموزشی با هدف آشنایی دامداران با راههای انتقال، علائم، درمان و روشهای کنترل بیماری تب برفکی در دامها تشکیل شد، افزود: همچنین در این کلاسها، بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی در نگهداری دام، واکسیناسیون به موقع و گزارش سریع موارد مشکوک به دامپزشکی تأکید شد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سیاهکل گفت: با توجه به احتمال بروز انواع بیماریهای واگیر دامی مانند تب برفکی، آموزش دامداران میتواند نقش مهمی در حفظ سلامت دامها، تأمین امنیت غذایی شهرستان و استان و کاهش خسارات اقتصادی ناشی از این بیماری داشته باشد.