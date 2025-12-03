پخش زنده
استاندار کرمان با اشاره به آغاز بهرهبرداری از قسمتهای متعدد دهکده «امید و زندگی»، ابراز امیدواری کرد؛ این پروژه تا پایان سال جاری به بهرهبرداری کامل برسد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدعلی طالبی در مراسم آغاز عملیات بهرهبرداری از فاز اول بخشهای مختلف دهکده «امید و زندگی گفت در استان کرمان نیازمند اصلاح برندینگ هستیم و زودن همه آثاری که در حوزه مبارزه با مواد مخدر به ویژه معتادان متجاهر وجود دارد
به مردم کرمان قول دادهایم که از ابتدای سال آینده در هیچ نقطهای از کرمان معتاد متجاهر نخواهیم دید