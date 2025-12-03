رئیس مرکز ملی آمار ایران: در سرشماری ثبتی مبنا بازهم به دو دلیل به درب منازل مراجعه خواهیم کرد، ابتدا ایجاد زیرساخت های فنی جدید و راستی آزمایی برخی داده های آمار که برای آن ها پایگاه داده مشخصی نداشته ایم.

غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز ملی آمار ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، با تشریح فرآیند سرشماری مسکن و نفوس در سال آینده، گفت: ما بزودی وارد مرحله آزمایشی سرشماری ثبتی مبنا در برخی از استان‌های کشور می‌شویم. چرا که باید زیرساخت‌های ما برای اجرای این مدل سرشماری مورد آزمایش قرار بگیرد.

او افزود: عملیات اصلی سرشماری ۱۴۰۵ که با رویکرد ثبتی مبنا در آبان ماه سال ۱۴۰۵ آغاز می شود، که تفاوت این سرشماری با سال‌های گذشته، تداوم عملیات سرشماری است. در تمام دنیا وقتی از روش‌های ثبتی مبنا استفاده می‌کنند پیمایشی هم خواهند داد.

رئیس مرکز ملی آمار ایران در پایان گفت: به دو دلیل مراجعه حضوری به درب منازل خواهیم داشت. یک بحث فنی و نکته دیگر این که سرشماری ثبتی مبنا نیازمند برخی داده هایی است که هنوز برای آن ها پایگاه داده مشخصی وجود ندارد. به همین منظور برای سال آتی به صورت مراجعه به درب منزل برخی اطلاعاتمان را به روزرسانی خواهیم کرد.