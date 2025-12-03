به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در بازدید از مجتمع فرهنگی هنری رودکی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برخوار گفت: برای تکمیل بخش دوم این مجتمع شامل دو سالن تئاتر و یک سالن سینما ۸۰ نفره و یک سالن اجتماعات با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، فرمانداری برخوار و خیران بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

سیدمهدی سیدین نیا همچنین در جلسه‌ای با ائمه جمعه شهرستان برخوار، مشکلات فرهنگی و شورای فرهنگ شهرستان برخوار را بررسی کرد و در جمع فعالان فرهنگی، هنری و نویسندگان برخوار گفت: برخوار هنرمندان و فعالان هنری خوبی دارد که دغدغه‌مند برای تولید فکر و اندیشه و تولید اثر هنری، به خصوص در حوزه تربیت نیروی انسانی هستند که با راه اندازی سالن‌های مجتمع فرهنگی بخشی از مشکلات آنها برطرف می‌شود.

وی در جلسه‌ای با مدیران مسئول کانون‌های فرهنگی و هنری نیزگفت: زمانی که پای فرهنگ و دین و هویت کشور ایران و اسلام هست همه به صورت جهادی و با روحیه بسیجی و خستگی ناپذیری فعالیت می‌کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در جمع رسانه‌های شهرستان برخوار هم گفت: در استان اصفهان بیش از سه هزار و ۶۰۰ مجموعه فرهنگی، هنری، قرآنی و مذهبی زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد و بیش از پنج هزار هنرمند نفر عضو صندوق هنر هستند.