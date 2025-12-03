معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: ۲ هزار و ۴۰۰ دانشجوی جویای کار امسال به صنایع معرفی و از این مجموع ۸۰۰ نفر بورس صنایع شده‌اند.

معرفی دو هزار و ۴۰۰ دانشجوی جویای کار به صنایع کشور

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان در جلسه هیأت رءیسه دانشگاه لرستان گفت: موضوع بورس مشاغل و صنعت را با هدف پیوند عمیق‌تر دانشگاه و صنعت پیگیری می‌کنیم چراکه صنعت کشور می‌تواند از این فرصت فراهم‌شده از سوی وزارت عتف، بهره فراوان ببرد.

سعید حبیبا اظهار داشت: براساس طرح بورس مشاغل و صنعت، دانشگاه‌ها می‌توانند تا ۳۰ واحد درسی را مطابق نیاز صنایع، تعریف کنند و ۱۰۰ واحد درسی نیز توسط دانشگاه ارائه می‌شود تا ارتباط دانشگاه و صنعت، تقویت شود.

وی ادامه داد: امسال ۷۶ شرکت، نیاز‌های خود را اعلام کردند که این موارد، در دفترچه آزمون سراسری درج شد که در نهایت ۲هزار و ۴۰۰ نفر به صنایع معرفی و پس از انجام مصاحبه‌ها، ۸۰۰ دانشجو موفق به دریافت بورس صنایع شدند.

رئیس سازمان امور دانشجویان کشور، درباره وضعیت خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت:ساخت خوابگاه‌ها به‌صورت ویژه در حال پیگیری است و هدف‌گذاری تا پایان برنامه هفتم توسعه، احداث ۵ هزار واحد خوابگاه می‌باشد.

حبیبا افزود: تاکنون ۳۰۰ واحد خوابگاه متاهلی تکمیل شده و ماه آینده نیز همین تعداد، تحویل دانشگاه‌ها خواهد شد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: در دانشگاه لرستان نیز تعداد ۵۲ واحد خوابگاه متأهلی در حال ساخت است و امیدواریم این پروژه تا ۲۲ بهمن‌ به بهره‌برداری برسد.

حبیبا در ادامه با اشاره به برخی مشکلات دانشگاه لرستان، اظهار داشت: با همکاری مدیران اجرایی استان باید زمینه رفع مشکلات مهمی همچون ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه در دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی، فراهم شود.

وی اظهار داشت: وام‌های دانشجویی در حال پرداخت است و وام ودیعه مسکن برای دانشجویان متأهل نیز هر زمان تقاضا، ارائه شود، پرداخت خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت نقش دانشجویان گفت: دانشجویان، آینده‌سازان کشور هستند و باید بهترین شرایط برای زیست‌بوم دانشجویی، فراهم شود؛ بخشی از این مسئولیت، برعهده وزارت عتف، بخشی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و بخشی نیز بر عهده مدیران استان‌هاست.