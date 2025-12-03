پخش زنده
رئیس کمیته امداد کشور گفت: در سطح کشور بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن نیمهتمام داریم که با تأمین اعتبارات لازم و کمک خیرین امیدواریم تا پایان سال به بهرهبرداری برسند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بختیاری، در آیین افتتاح ۲۰۲ واحد مسکونی مددجویان در شهر سجاس شهرستان خدابنده گفت:ماموریت اصلی کمیته امداد در حوزه توانمندسازی، تقویت سه رکن اساسی برای خانوادههای تحت حمایت است؛ از جمله ایجاد تکیهگاه پایدار، تقویت فرهنگ خوداتکایی و ارائه حمایتهای هدفمند. یکی از مهمترین و مؤثرترین این حمایتها، تأمین مسکن است که بیشترین هزینه و بیشترین آرامش را برای خانوادهها به همراه دارد.
وی با اشاره به همکاریهای گسترده برای ساخت این واحدها گفت: الحمدلله تفاهمنامههای بسیار خوبی با بسیج سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مراکز نیکوکاری منعقد شده است. امروز همزمان ۲۰۲ واحد مسکونی به بهرهبرداری میرسد که ۱۶۰ واحد آن در روستاها و ۴۲ واحد در مناطق شهری قرار دارد.
بختیاری افزود: در مجموع برای ساخت این واحدها ۲۰۲ میلیارد تومان هزینه شده است که بخشی از آن توسط خیرین، بخشی از سوی دولت، و بخشی از سوی بسیج سازندگی و بنیاد مسکن تأمین شده و عمده منابع نیز از محل تسهیلات قرضالحسنه بنیاد مسکن به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان برای هر واحد بوده است.
وی با اشاره به طرحهای در دست اجرا بیان کرد: در سطح کشور بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن نیمهتمام داریم که با تأمین اعتبارات لازم و کمک خیرین امیدواریم تا پایان سال به بهرهبرداری برسند.
رئیس کمیته امداد به فعالیتهای این نهاد در حوزه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۳ هزار نیروگاه پنج کیلوواتی روی پشتبام منازل مددجویان نصب شده است و در استانهایی نظیر گرگان، یزد و میناب طرحهای تجمیعی بسیار موفقی اجرا شده یا در دست اقدام است. همچنین قرارداد یک هزار مگاوات با بانک تجارت به عنوان کارگزار منعقد شده و مراحل کارشناسی آن با همکاری ساتبا و استانداریها در حال انجام است.
او افزود: در توافق جدیدی که با حمایت ویژه رئیسجمهور، دکتر پزشکیان، انجام شده، یک نیروگاه ۲۵ مگاواتی و همچنین طرح نصب پنلهای خورشیدی برای پنج هزار مددجو در مراحل نهایی قرار دارد که علاوه بر کمک به کاهش ناترازی انرژی، به عنوان یک شغل پایدار و منبع درآمد مستمر برای خانوادهها عمل خواهد کرد.
بختیاری در پایان تصریح کرد: هدف ما این است که مددجویان را سهامدار واقعی این طرحها کنیم و از کنار این درآمدها، در کنار مشاغلی مانند دامداری کوچک، مرغداری، قالیبافی و سایر طرحهای خانگی، زندگی آنان به ثبات و استقلال اقتصادی برسد.