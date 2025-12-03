پخش زنده
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه: ۲۵ اثر صنایعدستی هنرمندان کرمانشاهی در ارزیابی استانی هشتمین دوره مهر و نشان اصالت ملی انتخاب و برای داوری نهایی به وزارت میراثفرهنگی ارسال شد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امین کوگانی گفت: امسال ۷۰ اثر از هنرمندان رشتههای مختلف صنایعدستی استان به دبیرخانه داوری ارسال شد که پس از بررسی تخصصی داوران، ۲۵ اثر توانستند معیارهای اصالت، کیفیت، خلاقیت و قابلیت کاربردی را احراز کنند.
وی افزود: گیوهبافی، گلیمبافی، چرمدوزی، احجام چوبی، میناکاری، سنگهای قیمتی و قلمزنی آثار راهیافته به مرحله کشوری هستند.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه با بیان اینکه بستهبندی استاندارد، طراحی کاربردی و توجه به شاخصهای برندسازی نقش مهمی در انتخاب آثار داشته است افزود: تلاش شده تا آثاری معرفی شوند که بتوانند نماینده ظرفیتهای اصیل صنایعدستی استان در سطح ملی باشند.
کوگانی گفت: آثار منتخب پس از طی مراحل بررسی استانی، برای داوری نهایی هشتمین دوره مهر و نشان اصالت ملی به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارسال و نتایج نهایی در ماههای آینده اعلام می شود.