به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عاملشرکت بهره‌برداری از نفت و گاز آغاجاری گفت: در اجرای سیاست‌های کلان وزارت نفت و دولت چهاردهم مبنی بر جمع‌آوری گاز‌های همراه و کاهش گاز‌های ارسالی به مشعل، ردیف سوم واحد نمزدایی و فشارافزایی در عملیات اجرایی رگ سفید یک این شرکت با سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس راه اندازی شد.

سید محسن دهبان‌پور افزود: با بهره‌برداری از این ردیف جدید در رگ سفید یک، جمع‌آوری گاز‌های همراه در شرکت آغاجاری بالغ بر ۴۰ میلیون فوت مکعب استاندارد افزایش یافته و در مجموع به ۱۲۵ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام، علاوه بر جلوگیری از سوزاندن قابل توجه گاز و کاهش مصرف انرژی‌های زیست‌محیطی، به کاهش مصرف انرژی کمک شایانی می‌کند و همچنین نقش مصرف انرژی در انرژی مورد نیاز کشور و بهبود سوخت ناترازی، به ویژه در فصول سرد سال، ایفا می‌کند.