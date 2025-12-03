پژوهشگران داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به ارائه فرم نوینی از داروی آلفا‌لیپوئیک‌اسید با فناوری نانو، برای درمان اختلالات بینایی شدند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاد گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پیرچشمی یکی از اختلالات شایع بینایی در دنیاست و درمان قطعی و مؤثری برای آن وجود ندارد، اما در دو سال اخیر، برای حل این چالش، طرحی با محوریت فرمولاسیون جدید داروی آلفا‌لیپوئیک‌اسید در دانشکده داروسازی مشهد آغاز شد.

دکتر بیژن ملائکه با بیان اینکه یکی از شرکت‌های بزرگ دارویی دنیا قبلا فرمولاسیونی از آلفالیپوئیک اسید ارائه کرده بود که محصولش در کارآزمایی‌های بالینی موفق نشد، افزود:، اما در این طرح با بهره گیری از سیستم نوین دارورسانی، مشکل محلولیت ترکیب در آب، حل و امکان تولید قطره چشمی پایدار، فراهم شده و جذب دارو از سطح قرنیه به شکل چشمگیری افزایش یافته است و دارو حتی به زجاجیه نیز نفوذ می‌کند.

وی افزود: فرآیند تولید این نانوفرمولاسیون با روش میکروفلوییدیک انجام می‌شود؛ تکنیکی که امروزه یکی از مدرن‌ترین روش‌ها در تکنولوژی تولید نانوذرات است.

دکتر ملائکه همچنین اعلام کرد: این طرح پس از کسب نتایج مثبت حیوانی، وارد فاز تست‌های تکمیلی خواهد شد و در صورت موفقیت، برای انجام کارآزمایی بالینی انسانی اقدام می‌شود.

این طرح با حمایت مالی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه انجام شده که بخشی از آن در قالب پایان نامه دکترای عمومی داروسازی دکتر جواد بهمدی صورت گرفته است و در انجام آن، همکاران دانشگاه شامل دکتر موسوی شایق، دکتر مجتبی ابریشمی، دکتر اسما محمودی، دکتر امیرعماد خیریه و مهندس امیرحسین عباسی همکاری داشته‌اند.

به گفته او، دانشکده داروسازی مشهد امروز توانایی تولید میکرونیدل و نانوذرات در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی را دارد و در کشور در این حوزه پیشرو است.