به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر کنگره بین المللی غدیر و نهج البلاغه از ثبت ۱۹۱ مقابله به کنگره بین المللی راهکار‌های گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه در سامانه خبر داد و افزود: تعداد ۳۰ مقاله از مازندران و بقیه در سطح ملی و فراملی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیایی، اسپانیولی از کشور‌های عراق، ایتالیا، فرانسه، اکوادور، افغانستان، آرژانتین، پرو، کلمبیا، پاکستان است.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی افزود: بر اساس فرایند داوری، ارزیابی‌های صورت گرفته توسط داوران کمیته علمی کنگره تعداد ۲۵ مقاله شامل ۱۷ مقاله فارسی و ۸ مقاله خارجیبه عنوان مقالات با امتیازات برتر انتخاب شدند.

وی گفت: سایر مقالات واصله به دبیرخانه کنگره که حد نصاب امتیاز تعیین شده توسط داوران کمیته علمی را کسب کردند پس از ساماندهی در قالب یک نسخه الکترونیکی CDمنتشر و لینک دسترسی عمومی و استنادی به آنها در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، پایگاه سیویلیکا و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC بارگذاری می‌گردد.

ابراهیمی زمان تشکیل اجلاسیه کنگره را در روز یکشنبه ۱۴ دی ماه، روز بعد از میلاد مولود کعبه امیرالمومنین علی (ع) اعلام کرد.