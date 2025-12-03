به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این جلسه به ریاست اسدزاده، معاون فرماندار، و با حضور روسای ادارات مرتبط در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

مهدی محمدی گفت: در این جلسه، ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل، موضوعاتی همچون تنظیف و بهسازی رودخانه‌ها و انهار داخل شهر و روستاها، آخرین وضعیت سایت‌های دفن پسماند و پسماند بخش ارس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی افزود: این جلسه در نهایت با تصویب چهار مصوبه به پایان رسید تا برنامه‌های مدیریت پسماند و حفاظت محیط زیست در شهرستان پلدشت به شکل هدفمندتری پیگیری شود.