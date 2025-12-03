بورس انرژی آخرین روز کاری هفته را با عرضه صادراتی نفتا، گاز مایع عرضه داخلی نفتا و میعانات همراه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، بازار فیزیکی بورس انرژی برای آخرین روز کاری هفته پرعرضه خواهد بود؛ از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل می‌توان به برنامه عرضه صادراتی ۳۵ هزار تن نفتای سنگین شرکت پالایش نفت آبادان اشاره کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی در این روز به لحاظ حجمی نیز می‌توان به برنامه عرضه ۸ هزار تن نفتای سنگین پالایش نفت شیراز اشاره کرد.

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۷ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال در روز سه‌شنبه یازدهم آذر رسید، این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزارهای مالی بود.