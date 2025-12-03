معاون انتقال و تجارت خارجی و مجری طرح رمزدارایی شرکت توانیر گفت: به طور کلی بیش از ۹۰ درصد مزارع کشور غیرمجازند و با استفاده از برق یارانه‌ای یا غیرقانونی شبکه را دچار اختلال می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد اله‌داد معاون انتقال و تجارت خارجی و مجری طرح رمزدارایی شرکت توانیر در یک برنامه تلویزیونی گفت: طبق برابر تصویب نامه هیئت وزیران ما درصورتی که در مناطق، شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و همچنین در مناطق آزاد ویژه اقتصادی در جا‌هایی که ما زیر ساخت قوی به لحاظ مصرف برق ایجاد کردیم می‌توانند این کارگاه‌های بزرگ با دریافت جواز تأسیس و پروانه بهره برداری و واردکردن قانونی ماینر می‌توانند اقدام کنند

وی ادامه داد: استخراج رمز ارز در شهرک‌های صنعتی و مناطق دارای زیرساخت، با مجوز و استفاده از برق یا گاز قانونی مجاز است.

