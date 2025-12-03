به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پاییز در گلستان پس از روز‌هایی خشک سرد و بارانی شد و از اواخر وقت دیشب تاکنون بارش رحمت الهی در نقاط مختلف استان ادامه دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: بیشترین میزان بارندگی از دیشب تاکنون با ۱۵ میلیمتر در مینودشت و سپس با ۱۲ میلیمتر در گنبدکاووس ثبت شد.

مریم نیکزادفر گفت: در گرگان مرکز استان هم ۷ میلیمتر بارندگی داشتیم.

کارشناس هواشناسی افزود: دمای هوای استان هم بین ۵ تا ۱۰ درجه در نقاط مختلف کاهش یافت.

او گفت: فعالیت سامانه بارشی تا فردا شب در استان ادامه دارد، اما بیشترین بارندگی برای امروز خواهد بود و فردا پنجشنبه بارش به صورت پراکنده است.