به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در نشستی خبری که امروز در سالن جلسات این سازمان برگزار شد گفت:

زائران ایرانی حج تمتع ۱۴۰۵ در بیش از ۵۰۰ کاروان سازماندهی می‌شوند.

علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، امروز در نشست خبری که در سالن جلسات این سازمان برگزار شد، به تشریح برنامه‌های مرتبط با حج تمتع ۱۴۰۵، عمره مفرده ۱۴۰۴ و عتبات عالیات پرداخت.

* ثبت‌نام قطعی حج تمتع ۱۴۰۵

آقای رشیدیان اعلام کرد: ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ از ۱۵ آذرماه آغاز می‌شود و طی چهار روز ادامه خواهد داشت و اطلاعیه رسمی نیز همزمان منتشر شده است.

* مشکلات تأمین هتل در مدینه

وی با اشاره به وضعیت اقامتگاه‌ها گفت: باوجود ساخت‌وساز‌های مناسب در مکه، در مدینه اقدامات مؤثری انجام نشده و همین امر مشکلاتی در تأمین هتل ایجاد کرده است. مدت اقامت در مدینه پنج روز و چهار شب تعیین شده و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که از زمان سفر بیشترین بهره‌برداری صورت گیرد. برای زائران مدینه قبل نیز تدابیر لازم اندیشیده شده تا در صورت تأخیر احتمالی در اعزام، جبران شود.

* هتل‌ها و هزینه‌ها

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: تلاش کرده‌ایم هتل‌های شایسته‌ای در مدینه و مکه اجاره کنیم و گروه‌های ۳ ب و ۳ ج از فهرست هتل‌ها حذف شده‌اند. با این حال، هتل‌های مدینه کوچک هستند. تفاوت قیمت تور‌ها به محل اسکان و طول مسیر بستگی دارد و هزینه زائران ممکن است از ۷۳۰ دلار در مسیر کوتاه تا ۷۵۰ دلار در مسیر طولانی افزایش یابد.

* کاروان‌های زوجی و ظرفیت‌ها

آقای رشیدیان اضافه کرد: برای کاروان‌های زوجی ۱۰ کاروان در نظر گرفته شده که تعداد آنها نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر است. اولویت با زن و شوهر‌هایی است که همراه هم به زیارت می‌روند و در صورت وجود ظرفیت خالی، برای پدران و دختران یا خواهران نیز تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.

وی افزود: هر سال ناچاریم ظرفیت بیشتری رزرو کنیم؛ به‌گونه‌ای که ممکن است برای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جا گرفته شود، اما تعداد زائران حدود ۸۰ هزار نفر باشد.

* تغذیه و سلامت زائران

رئیس سازمان حج و زیارت تأکید کرد: در حوزه تغذیه باید بیماری‌های زائران مدنظر قرار گیرد. غذای کم‌نمک برای سلامت آنان ضروری است، هرچند ممکن است برای برخی خوشایند نباشد. پیش‌بینی شده است سه آشپزخانه و دو آشپزخانه خودپخت در مدینه فعال باشند. همچنین تیم کارشناسی تغذیه برای تأمین کالری مورد نیاز زائران همکاری خواهد داشت.

آقای رشیدیان گفت: پرواز‌های حجاج توسط شرکت‌های هواپیمایی ایران‌ایر و ناس عربستان انجام خواهد شد و زائران در بیش از ۵۰۰ کاروان سازماندهی می‌شوند. آغاز پرواز‌ها از دهه اول اردیبهشت و پایان عملیات در دهه آخر خرداد خواهد بود. در حال حاضر ۲۳ ایستگاه پروازی برای اعزام‌ها در نظر گرفته شده است.

* ظرفیت حج و مذاکرات با عربستان

وی افزود: ظرفیت حج امسال تاکنون ۸۶ هزار و ۷۰۰ نفر است. با توجه به افزایش جمعیت کشور به حدود ۸۶ میلیون و ۷۸۷ هزار نفر و مصوبه سازمان کنفرانس اسلامی، باید سهمیه حجاج ایران به بیش از ۸۶ هزار نفر ارتقا یابد.

* کاهش تعداد کارگزاران با فناوری

رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: امیدواریم با بهره‌گیری از فناوری و ارتقای سطح آموزشی، تعداد کارگزاران و خدمتگزاران کاهش یابد، بدون آنکه خدمات کم شود، تا بتوانیم شمار بیشتری از حجاج در انتظار را اعزام کنیم.

* زائران ایرانی خارج از کشور

اقای رشیدیان گفت: امسال نیز دو کاروان ویژه برای زائران ایرانی خارج از کشور با تغییراتی در نوع ثبت‌نام در نظر گرفته خواهد شد.

* دفاتر زیارتی و نظارت قانونی

وی ادامه داد: در کشور بیش از دو هزار و ۷۳۰ دفتر زیارتی فعال است. همه صنوف و فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت نیازمند مجوز قانونی هستند و هیچ گروهی بدون مجوز نمی‌تواند فعالیت کند. این دفاتر آموزش دیده‌اند و تحت نظارت قرار دارند.

* حضور بانوان در کاروان‌ها

رئیس سازمان حج و زیارت در پایان افزود: امسال دستیار بانو برای کاروان‌هایی که تعداد خواهران در آنها بیشتر است در نظر گرفته می‌شود. تاکنون ۵۵ درصد زائران ثبت‌نام‌شده را بانوان تشکیل می‌دهند.