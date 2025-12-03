وی اظهارکرد: عنصر فسفر نقشی بسیار اساسی در متابولیسم گیاهی ایفا نموده و به عنوان یکی ازعناصر غذایی ضروری، برای رشد، توسعه و ارتقای سلامت گیاه حیاتی است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ازهدف‌گذاری توزیع کود گفت: این حجم از کود سوپرفسفات تریپل با تمرکزبرتأمین نیاز‌های زراعی شهرستان شیروان، به مقاصد همه کارگزاری‌های تعیین شده که تحت نظارت مستقیم این مدیریت فعالیت می‌کنند، حمل و توزیع شده است.

این شرکت متعهد به ادامه روند حمایتی خود درجهت ارتقای بهره‌وری محصولات کشاورزی و پایداری تولید در استان است.