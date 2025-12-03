تامین و توزیع ۴۹۷ تن کود شیمیایی در شیروان
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از تأمین وتوزیع ۴۹۷ تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در میان کارگزاریهای شهرستان شیروان طی هشت ماهه سال جاری خبر داد.
وی اظهارکرد: عنصر فسفر نقشی بسیار اساسی در متابولیسم گیاهی ایفا نموده و به عنوان یکی ازعناصر غذایی ضروری، برای رشد، توسعه و ارتقای سلامت گیاه حیاتی است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ازهدفگذاری توزیع کود گفت: این حجم از کود سوپرفسفات تریپل با تمرکزبرتأمین نیازهای زراعی شهرستان شیروان، به مقاصد همه کارگزاریهای تعیین شده که تحت نظارت مستقیم این مدیریت فعالیت میکنند، حمل و توزیع شده است.
این شرکت متعهد به ادامه روند حمایتی خود درجهت ارتقای بهرهوری محصولات کشاورزی و پایداری تولید در استان است.